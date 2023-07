L’AS Rome revient chez Adidas trente ans plus tard

Adidas va habiller tout les joueurs et joueuses de l’AS rome, à compter de cette saison 2023-2024.

L’AS Roma et Adidas vont à nouveau collaborer ensemble après la signature d’un partenariat qui verra la marque aux trois bandes équiper toutes les équipes de la Roma (hommes, femmes, jeunes et Esports) à partir de la saison 2023-24. L’équipementier allemand prendra la suite de New Balance.

L’AS Rome renoue avec l’équipementier Adidas

La première fois que les couleurs Giallorossi ont été présentées sur un maillot adidas remonte au 19 avril 1978, à l’occasion d’une victoire 2-1 contre Vérone à domicile. Entre 1991 et 1994, Adidas a continué d’habiller les joueurs du club de la Louve, par des tenues devenues depuis emblématiques et intemporelles.

Un partenariat qui a contrarié New Balance

Ni la durée contractuelle, ni le montant de ce nouveau partenariat ne sont à ce stade connus. Ce partenariat a commencé sur un « malentendu » pour la Roma avec son partenaire technique New Balance. Lequel a été recruté pour deux ans, jusqu’au terme de l’exercice 2022-23 désormais achevé. Mais, contrarié par les négociations du club avec une marque rivale, New Balance a décidé de contre-attaquer sur le terrain judiciaire. Elle a toutefois été déboutée dans sa demande.