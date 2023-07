L’AS Roma dévoile son maillot 2023-24. Le premier du retour d’Adidas

Inspiré des années 90, le maillot d’Adidas pour la Roma.

L’AS Roma sort son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-24 en collaboration avec Adidas. Ce lancement marque le retour de l’équipementier aux trois bandes en tant que partenaire officiel du club après une pause de 30 ans. Ce partenariat permettra à Adidas de fournir l’équipement vestimentaire pour toutes les équipes de l’AS Roma, y compris les équipes masculines, féminines, de jeunes et d’eSports.

classique et rétro le maillot d’Adidas pour l’AS Roma 2023-2024

Le design du nouveau maillot domicile s’inspire de la tunique emblématique de l’AS Roma du début des années 1990. Le design minimaliste et classique met en valeur les couleurs traditionnelles du club, avec une base de couleur rouge classique agrémentée de détails jaunes. Le logo du club, dessiné en 1978 par Piero Gratton est situé sur le côté gauche de la poitrine. L’encolure en forme de V est ornée d’un liseré jaune sur fond rouge. Le maillot est doté d’une base arrondie à l’arrière et présente un détail au niveau de la nuque qui rend hommage aux supporters de l’AS Roma avec l’expression « Daje Roma Daje » (Allez Rome, allez !).

Une gamme training dévoilée en même temps

Le maillot domicile se porte avec un short rouge et de chaussettes avec des liserés jaunes. L’ensemble est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés. En plus du maillot domicile, l’AS Roma et son partenaire technique ont également lancé une collection « entraînement », qui propose les couleurs du club (jaune et rouge) combinées à du noir.

Des joueurs et joueuses au casting de la promotion

Pour célébrer ce partenariat et le retour des « loups », Adidas et l’AS Roma ont diffusé une vidéo de lancement mettant en avant le message d’un « avenir éternel ». Elle montre des supporters de l’AS Roma parcourant la Ville Éternelle de nuit, jusqu’à atteindre une terrasse éclairée par l’aube où ils rejoignent les joueurs pour avancer ensemble vers l’avenir.Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Elisa Bartoli, Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Valentina Giacinti et Elena Linari sont inscrits au casting.