L’AS Monaco dévoile un maillot inédit (et canon) pour son centenaire

L’AS Monaco jouera en noir samedi face à Montpellier, pour célébrer son centième anniversaire.

L’AS Monaco a cent ans. Toute la saison le club princier célèbre cet événement majeur dans son histoire, ce mardi encore, il dévoile avec la complicité de son équipementier Kappa, un maillot inédit anniversaire. Dans un style rétro, qui rend hommage à la toute première tunique portée par les pionniers de 1924, il est produit en série limitée.

Cent ans et un maillot inédit et rétro pour l’AS Monaco

Tout en noir, son col est blanc et à l’identique de celui qui habillait la première version du maillot princier. Les références à l’AS Monaco et son histoire y sont nombreuses : le blason inspiré de l’original, avec les l’acronyme ASM et les losanges en rouge et en blanc des armoiries de la Maison Grimaldi, les dates anniversaires « 1924 – 2024 » sous l’écusson, le logo officiel des célébrations des cent ans dans le dos, ou encore les noms des joueurs et entraîneurs les plus emblématiques, imprimés dans le flocage.

Pour en faire la promotion, l’AS Monaco a mobilisé deux personnalités iconiques à son sujet : le Prince Albert II et l’emblématique gardien Jean-Luc Ettori. Ce maillot événementiel sera porté par les joueurs d’Adi Hütter, ce week-end en Ligue 1, dans le match qui les oppose à Montpellier.