La Juventus et Adidas dévoilent une collection inspirée de la NASA

Une collection lunaire d’Adidas pour la Juventus.

La Juventus Turin et son équipementier Adidas innovent avec une collection lifestyle qui mélange sport, mode et exploration spatiale puisqu’elle puise son inspiration de la NASA, l’agence américaine dédiée à l’exploration spatiale. Cette collaboration inédite s’inscrit dans la continuité des maillots de match de cette saison déjà marqués par des références à l’espace.

La pièce maîtresse est un maillot arborant une impression réfléchissante reproduisant la surface lunaire. Le design reste fidèle aux codes du club avec un col rond noir et blanc et les trois bandes caractéristiques d’Adidas. L’autre pièce phare est une veste bomber réversible évoquant les faces claire et obscure de la Lune, agrémentée de patches amovibles aux couleurs de l’Italie et des États-Unis. Les joueurs de la Juventus l’arboreront lors de leur entrée sur le terrain le 9 novembre prochain.

Pour accompagner ce lancement, Adidas a produit un court-métrage intitulé « Let the Stars Guide Us », mettant en scène un astronaute solitaire déambulant dans Turin, guidé par les étoiles du football. Une façon de relier l’histoire glorieuse du club italien à l’aventure spatiale. Un survêtement complet et un t-shirt complètent la collection.