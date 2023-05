Kipsta dévoile ses nouveaux ballons pour la saison 2023-2024 de Ligue 1 et Ligue 2

Une saison s’achève que déjà s’annonce la prochaine…

Un événement dans l’événement ce dimanche, en marge de la cérémonie des Trophées UNFP, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et Kipsta ont dévoilé avec les ballons officiels de la prochaine saison 2023-2024 de la Ligue 1 et Ligue 2. Ces nouveaux ballons conservent la même conception que les modèles de la saison dernière, avec leurs douze panneaux thermocollés. Ils se distinguent plutôt par des designs inspirés des sons du football et des reliefs de l’Hexagone.

Des ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2 aux couleurs des championnats qu’ils représentent

Le ballon de la Ligue 1 arbore les couleurs dark blue et vert lime caractéristiques de la compétition, auxquelles s’ajoute du rose électrique. Le graphisme et les lignes diagonales ondulées sont un rappel du logo du championnat de France élite de football. Les sons du football, tels que les chants des supporters, les frappes de balle, le claquement des crampons sur le sol, ou le contact du ballon avec le filet, sont représentés, pour créer une expérience immersive universelle. De plus, les noms des clubs champions de France sont inscrits sur le ballon.

Pas de changement de sphère à mi-saison mais un ballon collector et solidaire à venir

En ce qui concerne le ballon officiel de la Ligue 2, il adopte lui aussi les couleurs de la compétition, à savoir dark blue et turquoise du logo, avec du magenta. Le design de ce ballon met en valeur la texture et les lignes accidentées des reliefs français. Les pics prononcés rappellent que certaines ascensions vers l’élite sont plus difficiles que d’autres. Il n’y aura plus, la saison prochaine, de changement de sphère à mi-saison, comme c’était courant jusqu’alors. Cependant, un ballon collector sera produit en cours d’exercice pour soutenir une cause sociale et sera utilisé lors d’une seule journée de championnat à la fois en Ligue 1 et en Ligue 2.