Juventus: Quel est le salaire d’Alisha Lehmann qui gagne « cent mille fois moins » que son compagnon ?

Entre Alisha Lehmann et Douglas Luiz, le différentiel de salaire est même au-delà des cent mille.

Alisha Lehmann, la joueuse suisse transférée cet été à la Juventus, a récemment mis en lumière l’écart salarial qui persiste entre les joueurs et joueuses de football professionnels. Lors d’une interview à La Repubblica, elle s’est dite choquée par la différence de rémunération avec son compagnon, Douglas Luiz, également nouveau membre de la Juventus.

Alisha Lehmann s’est émue de la différence salariale avec son compagnon

Les deux athlètes ont quitté Aston Villa cet été pour rejoindre le club italien, marquant ainsi un transfert en couple unique. Toutefois, leur arrivée à Turin n’a pas été marquée de la même manière. Alors que Luiz a déjà disputé cinq matchs en Serie A sans enregistrer de contribution décisive, Lehmann, quant à elle, a marqué un but en quatre apparitions avec l’équipe féminine des Bianconere, actuellement en tête du championnat.

Malgré leur réussite commune, la star du football féminin n’a pas hésité à dénoncer l’inégalité salariale. Selon certaines sources anglaises, Lehmann toucherait environ 200 000 dollars par an, un salaire bien éloigné des 9,2 millions de dollars que Luiz percevrait annuellement. « Nous faisons le même métier, mais il gagne cent mille fois plus que moi », a déclaré Lehmann, ajoutant qu’il reste « un long chemin à parcourir » pour atteindre une véritable équité dans le sport.

La footballeuse la plus populaire est une voix qui porte et qui compte

Suivie par plus de 17 millions de personnes sur Instagram, Lehmann est une figure populaire, surpassant même des icônes suisses telles que Roger Federer en nombre d’abonnés. Elle bénéficie certes de contrats de sponsoring avec des marques prestigieuses comme Prime et EA Sports, mais cela ne compense pas l’écart salarial avec les hommes, sur le terrain.

Malgré cette notoriété grandissante, elle souligne qu’elle mène une vie simple, affirmant : « Je vis une vie normale. Je rentre chez moi, je cuisine, je fais les mêmes choses que tout le monde. » Une normalité toutefois plus dure à maintenir, elle dont la voix porte de plus en plus et qui s’élève en fer de lance d’une lutte visant à, sinon l’égalité immédiate hommes-femmes dans le football, au moins déjà s’en rapprocher, pour réduire des écarts encore très conséquents.