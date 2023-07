Inter Milan: Les détails économiques de la prolongation avec Nike

Joaquin Correra et l’Inter évolueront en Nike encore plusieurs saisons.

L’Inter Milan a annoncé la prolongation de son contrat avec l’équipementier Nike. Cette collaboration, qui remonte à 1998, se poursuivra donc, permettant à la marque américaine de continuer à produire les maillots nerazzurri ainsi que les tenues d’entraînement et autres articles de la gamme d’habillement. Cet accord de partenariat, considéré comme l’un des plus durables dans le football européen, a évolué au fil des années, devenant une alliance historique.

L’Inter Milan et Nike prolonge un partenariat entamé au siècle dernier

Il a permis aux deux marques de croître et de s’affirmer comme des symboles de la culture milanaise à travers le monde. L’Inter souligne que cette prolongation reste fidèle aux valeurs fondamentales qui caractérisent leur partenariat, mettant en avant l’innovation et l’équité, ainsi que le soutien au développement du football féminin.

Nike fournira les maillots de matchs et d’entraînements à toutes les équipes

Nike continuera ainsi à concevoir les maillots de match et d’entraînement pour toutes les équipes du club, y compris les équipes féminines et de jeunes. De plus, la collaboration se concentrera sur la création de collections lifestyle visant à étendre l’empreinte mondiale de la marque Inter. « C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la prolongation de ce partenariat historique entre Nike et l’Inter. Nous avons su évoluer ensemble au fil des années et consolider nos rôles d’icônes mondiales, au-delà du football. Cette alliance nous a offert des moments incroyablement heureux au cours des 25 dernières années et nous sommes ravis que Nike ait choisi de continuer à travailler avec notre club », note le PDG du club, Alessandro Antonello par communiqué.

Une prolongation de 8 ans à près de 30 millions d’euros annuels

Du point de vue économique, le nouvel accord avec Nike aura, selon les informations de Calcio Finanza, une durée de huit saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2032. Sa valeur s’élève à environ 30 millions d’euros par saison, représentant une augmentation significative par rapport à l’accord précédent qui comportait une base fixe de 12,5 millions d’euros. Cette nouvelle entente témoigne de la confiance de Nike dans la marque et le rayonnement de l’Inter Milan sur la scène internationale. Cette prolongation renforce le partenariat historique et permettra aux deux marques de continuer à progresser ensemble sur les plans sportif, commercial et d’innovation.