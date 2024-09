Inspirée de l’arbitre de foot, la casaque de l’écurie hippique Mbappé dévoilée

Pierre Mbappé a son écurie hippique, avec une casaque qui rend hommage au monde du football.

Dans la famille Mbappé, je demande l’oncle. Pierre. Moins connu que les frères Kylian et Ethan, il tire néanmoins profit de leur notoriété mondiale pour faire parler de lui. Forcément proche du monde du ballon rond – c’est de famille -, le président de l’Union sportive d’Ivry est aussi depuis peu un amateur de courses hippiques.

L’oncle de Kylian Mbappé se lance dans le monde du hippisme

Au printemps dernier, Pierre Mbappé a créé son écurie éponyme et au 1er octobre au Prix Phaedra, il verra son premier cheval entrer officiellement sur la piste de l’hippodrome. Qui dit course hippique, dit évidemment casaque et couleurs associées. Celle de l’Ecurie Pierre Mbappé ont été révélées par ParisTurf.

Une casaque aux couleurs des arbitres de football

Elles sont noires et blanches, tel que le décrit le média spécialisé : « casaque blanche, épaulettes noires, manches noires, étoiles blanches, toque noire ». Il faut voir dans le coloris un clin d’oeil assumé à la tenue que portent les arbitres de football. L’Ecurie Pierre Mbappé compte trois trotteurs à son service, mais elle a tout à la fois l’ambition de s’inscrire sur les courses de trot mais aussi de galop.