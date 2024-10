Grâce à la Ligue des champions le Borussia Dortmund bat un record de revenus en 2024

Grâce à sa campagne en Ligue des champions, le Borussia Dortmund a généré un chiffre d’affaires record en 2024.

A une double confrontation près, le PSG lui volait la vedette. Mais c’est finalement le Borussia Dortmund qui a joué – mais toutefois perdu -, la dernière finale de la Ligue des champions, contre le Real Madrid. Sa performance vaut au club allemand de revendiquer un chiffre d’affaires record au bilan de sa saison 2023-2024.

Chiffre d’affaire en hausse de près du quart

Il est de 618 millions d’euros, à l’ajout des opérations sur le marché des transferts et 24% supérieur sur un an. Hors trading, le BVB a gagné 520 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice, soit 95 millions de plus sur un an. Dans le détail des recettes, les droits TV augmentent le plus (+31% sur un an), à 206 millions d’euros, la billetterie rapporte 53 millions d’euros (+21%) et les recettes tirées du sponsoring son en progression de 15%, à 250 millions, au bilan du 30 juin dernier. Les autres produits enfin sont 65% supérieurs à 11 millions d’euros.

44 M€ net de bénéfices pour le Borussia Dortmund

Dans le même temps, la masse salariale du Borussia Dortmund a elle aussi augmenté de 33 millions d’euros (+14%), de 236 millions en 2023 à 269 millions d’euros au bilan de la saison dernière. Même si l’ensemble des dépenses générés est en hausse, le club de la Ruhr boucle son exercice comptable avec un bénéfice net après impôts de 44 millions d’euros. Il est le premier en Bundesliga à avoir publié les comptes de la saison.