France ou Angleterre, qui verra les 1/4 selon les bookmakers ?

France – Angleterre, un match pour les quarts de finale du Mondial 2022.

France – Angleterre, au rugby, c’est un classique qui a même son petit nom : le « Crunch ». Dans le foot c’est déjà plus rare et même inédit en phase éliminatoire d’une compétition internationale. Deux fois néanmoins, les Bleus et les Three Lions ont croisé le fer, en poules d’un Mondial et les Anglais ont remporté les deux oppositions. Plus largement sur 33 affrontements, les sujets de Sa Majesté ont l’avantage avec 17 victoires, contre 10, et six nul.

France – Angleterre, c’est inédit en phase à élimination directe

Gageons que la 34e explication de texte sera pour nous. L’espoir est permis, à la lecture de l’analyse des débats chez les bookmakers des deux pays. Tous se rangent derrière une nation française favorite de son quart de finale du Mondial 2022, ce samedi après-midi. C’est quand même très serré, mais les Bleus sont donnés vainqueurs à une cote moyenne de 2,3, contre plus de 3, celle du succès des hommes de Gareth Southgate.

L’histoire plaide pour les Anglais, mais les Bleus sont favoris de ce quart

De fait, à la question, quelle nation va se qualifier, c’est la France qui domine chez les opérateurs, à 1,7 en moyenne et 2,2, si c’est l’Angleterre. La dernière fois que les deux pays ont été opposés, c’était il y a déjà cinq ans, en 2017 en amical au Stade de France, les Bleus ont gagné (3-2), avec un but pour conclure d’Ousmane Dembélé à la 78e. Puisse l’intéressé se rappeler aux bons souvenirs des Three Lions.