France – Australie n°1 à 9,3 M€, ce que les Bleus ont rapporté à TF1

Les Bleus de France au Mondial rapportent à TF1. Et tant qu’il resteront dans le tournoi, le meilleur sera à venir pour TF1.

Un cinquième match qui devrait générer les plus grosses recettes pour la chaîne TF1, puisqu’il en coûtera 290 000 euros aux annonceurs, pour diffuser trente secondes de réclame, à la mi-temps du match de l’équipe de France face à l’Angleterre, en quarts de finale du Mondial 2022. Jusqu’ici, selon une étude signée de Kantar, les annonceurs ont rapporté 31,6 millions d’euros brut à la première chaîne, qui co-diffuse avec Bein Sport (le groupe détenteur des droits), une large partie des rencontres.

31,6 M€ de recettes brutes tirées des annonceurs pour TF1

Les quatre premières rencontres des Bleus (trois de groupes, une de la phase éliminatoire), ont réuni 187 annonceurs, dont 55 pour la seule opposition face au Danemark. Mais c’est France – Australie, le match joué en ouverture, qui a généré le plus de recettes, par sa programmation fixée en soirée, le 22 novembre dernier. C’est cette rencontre qui a eu jusqu’ici, la valorisation la plus élevée, à 9,3 millions d’euros brut produit grâce aux spots de la publicité.

En attendant France – Angleterre, France – Australie a la meilleure valorisation

Du côté des marques les plus en vues, Canal + se classe deux fois en tête, lors de France – Australie et de France – Pologne, et trois marques, en particulier, ont une présence répétée : Nike, Burger King et Amazon. France – Angleterre, en quarts est fixé ce samedi en prime-time, à partir de 20h. L’occasion pour TF1 d’élever encore plus haute la barre des revenus.