FIFA 23: Les 15 prochains Ballon d’or du football selon FIFA 23

Vers une longue période de gouvernance dans le foot ? FIFA 2″ le prédit, pour Mbappé et Haaland.

Vous en avez assez du duel Cristiano Ronaldo – Lionel Messi et de l’ordre établi dans le football, en leur présence sur les terrains ? Autant vous prévenir, les années à venir n’augurent rien de bon sur la diversité des joueurs sacrés. En témoigne cette séquence produite par Maestro, spécialiste de FIFA 23 et des précédents opus. Après nous avoir fait découvrir la fin d’une carrière en partie, il s’intéresse cette fois, au trophée du Ballon d’or et à ceux qui le convoiteront dans le futur.

Quand FIFA 23 prédit les futurs Ballon d’or

Et devinez quoi ? Il n’y en aura que pour les deux pépites du foot actuel : le Norvégien Erling Haaland ou le Français, Kylian Mbappé. Ou pour le dire plus simplement, sur les quinze futurs trophées simulés dans une même partie, seuls trois ne leur appartiendront par ; un reviendra à l’espoir du Barça, Ansu Fati et deux à des « ReGens », dont un – Gil Alves – est dit comme le ReGen de CR7. Selon la séquence, le prochain vainqueur à venir en ce mois d’octobre ne sera pas Karim Benzema, comme annoncé partout, mais l’autre français qui performe… bien évidemment que l’on parle de Kylian Mabppé.

Six pour Mbappé autant pour Haaland !

Ce dernier devrait donc gagner six trophées sur les quinze distribués dans le futur. C’est autant que le « cyborg », Erling Haaland. Lequel Norvégien est classé jusqu’au bout de la simulation, tandis qu’à ce moment final, Mbappé arrive en fin de carrière, âgé de 37 ans. L’avènement de ces deux monstres du jeu est annoncé, sinon dans la réalité, à coup sûr au moins, sur le football quand il est pratiqué sur console.

Les 15 prochains Ballon d’or du football selon FIFA 23

2022 : Kylian Mbappé

2023 : Kylian Mbappé

2024 : Erling Haaland

2025 : Erling Haaland

2026 : Erling Haaland

2027: Erling Haaland

2028 : Kylian Mbappé

2029 : Kylian Mbappé

2030 : Kylian Mbappé

2031 : Erling Haaland

2032 : Kylian Mbappé

2033 : Ansu Fati

2034 : Gil Alves

2035 : Maciek Kaczmarek

2036 : Erling Haaland