FIFA 23: Que se passe-t-il à la fin d’une carrière en 2037 ?

A la fin d’une carrière de manager sur FIFA 23, Kylian Mbappé existe toujours.

Pas encore sorti que l’on vous spoile déjà la fin. Pas nous, mais le spécialiste Maestro sur sa chaîne, qui a déjà taquiné FIFA 23 dans les grandes lignes, jusqu’à montrer ce qu’il se passe à la fin d’une carrière de manager d’équipe. Sur une période de 15 ans, ça ne change pas d’une version à l’autre du jeu d’Electronics Arts. Au terme toutes ces saisons, la direction du club annonce poliment votre mise à l’écart. Fait du game!

15 ans la durée d’une carrière sur FIFA 23

Mais avant doit se jouer toute une longue carrière. Elle est ici simulée en intégralité avec l’équipe d’Annecy au départ. Et celle de Laval à l’arrivée, au bout des 15 ans. A terme, l’écrasante majorité des professionnels du foot d’aujourd’hui, ont déjà raccrochés leurs crampons. Pas tous, comme dans cette version ci-dessus, Kylian Mbappé toujours au PSG avec le Catalan Pedri dans son dos et capitaine de l’équipe. Ou l’ancien Xavi Simons, au Real Madrid.

L’OM champion de France en 2037 devant Monaco et le PSG

En 2037, l’OM est champion de France devant l’AS Monaco et le PSG, mais le club de la capitale s’adjuge la coupe nationale, tandis que le Barça bat le Real Madrid, 2-1 en finale de la Ligue des champions. Après quoi arrive le message final : « Le CA tenait à vous féliciter, non seulement pour le travail effectué pour le club, mais aussi pour l’ensemble de votre carrière. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos futurs engagements et nos portes vous seront toujours ouvertes. » Ou résumé plus succinctement : Merci, au revoir, vous pouvez disposer!