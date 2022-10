FIFA 23: 65 pépites à recruter pour sa carrière FIFA 23

Erling Haaland est l’une des pépites à suivre sur FIFA 23.

Déjà un carton des ventes, dans les jours qui ont suivi sa sortie. Puisqu’il y a de plus en plus de monde pour taquiner le nouveau jeu FIFA 23, voilà pour vous aider que cette liste des 65 meilleures pépites à recruter pour sa carrière sur FIFA 23. C’est-à-dire les profils qui offrent le plus gros potentiel de progression, entre le début d’une partie et l’évolution au fil des saisons.

De tous les profils et pour tous les budgets sur FIFA 23

Certains sont déjà confirmés, voire même, dans le cas de Erling Haaland, promis à devenir des cracks. Voire mieux, dans la hiérarchie future du football international. La majorité n’est toutefois pas connue du grand public. Pas encore, mais ça viendra pour ceux qui ont des potentiels de valorisation, à parfois 10 unites voire plus. Nous n’avons retenu, dans la sélection à voir ci-dessous et en page suivante de ce sujet, que de jeunes joueurs en devenir. Pas les plus confirmés, même si certains ont également des potentiels élevés.

Quelques joueurs français à recruter pour sa carrière

Il y a dans ces 65 pépites à recruter pour sa carrière FIFA 23, de tous les postes, sur toutes les lignes du jeu et pour tous les budgets, même les plus étriqués. Pour celles et ceux qui visent d’abord les joueurs nationaux, nous en avons choisi six que sont, Aurelien Tchouameni (Real Madrid), William Saliba (Arsenal), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Wesley Fofana (Chelsea) et Rayan Cherki, le buteur de l’Olympique Lyonnais, pour l’un des quelques pensionnaires de la Ligue 1, à découvrir.

Joueur Equipe Age Position Note moyenne Potentiel Erling Haaland Manchester City 21 BU 88 94 Vinicius Jr Real Madrid 21 AG 86 92 Pedri FC Barcelone 19 MC 85 93 Phil Foden Manchester City AG, MOC, AT 85 92 Jude Bellingham Borussia Dortmund 19 MC 84 91 Dusan Vlahovic Juventus 22 BU 84 91 Joao Felix Atlético Madrid 22 BU, AT 84 90 Sandro Tonali AC Milan 22 MC, MDC 84 90 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 19 MC, MOC 82 91 Aurelien Tchouameni Real Madrid 22 MDC, MC 82 89