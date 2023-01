FIFA 23: La TOTY de FUT 23 a leaké. Sans CR7 ni Sadio Mané

Quelques surprises dans la TOTY de FUT 23 sur FIFA 23.

Comme chaque année au mois de janvier, le jeu FIFA 23 fait son équipe de l’année au sein du mode de jeu FIFA Ultimate Team (FUT). La Team Of The Year (TOTY) a leaké, comme le dévoile le compte Twitter spécialisé de l’opus d’EA Sports DonkTrading. Dans ce onze de départ, pas de Cristiano Ronaldo, déjà absent l’année dernière, qui a connu une deuxième partie d’année civile 2022 compliquée, ni de Sadio Mané, deuxième du Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo est absent de la TOTY de FIFA 23

Déjà absent de la Team Of The Year dans FIFA 22, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie non plus de la TOTY de FIFA 23. L’attaquant portugais a connu une année 2022 compliquée. Elle a été marquée par une rupture de contrat à l’amiable de Manchester United. Puis une mauvaise Coupe du monde avec le Portugal, où il a été déclassé, puisque mis sur le banc lors du quart de finale face au Maroc. Après ces deux épisodes, il a quitté l’Europe, pour rejoindre l’ Arabie Saoudite et le club d’Al Nassr. Une fin de carrière difficile pour le quintuple Ballon d’Or, qui a connu un déclin sportif express. Déclassement déjà illustré dans FIFA 23, sa note étant passé de 90 à 88 dans le mode de jeu carrière.

Sadio Mané, le grand absent de la TOTY

Si l’absence de Cristiano Ronaldo dans la TOTY n’est pas surprenante, celle de Sadio Mané, elle, est, en revanche, plus discutable. Auteur d’une bonne première partie d’année civile, où il a notamment remporté la F.A Cup et la Carabao Cup. Il a aussi été finaliste malheureux de la Ligue des Champions, et échoué de peu à soulever la Premier League, à seulement un point de Manchester City. Avec sa sélection, Mané a remporté la CAN. L’international sénégalais a également permis aux siens de se qualifier pour la Coupe du Monde. Une première partie d’année civile qui lui a permis de finir deuxième du Ballon d’Or, derrière Karim Benzema, qui figure dans la Team Of The Year. Son absence au sein de l’équipe de l’année s’est peut être jouée le soir du 8 novembre dernier, lorsqu’il se blesse face au Werder. Une blessure qui l’a privé du Mondial au Qatar.

Trois joueurs du PSG et quatre joueurs du Real Madrid dans cette TOTY

Dans cette TOTY, deux équipes sont davantage représentées que les autres, le Paris Saint Germain et le Real Madrid. Le club de la capitale compte trois joueurs dans ce onze : Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Lionel Messi. Tandis que le Real est le club le plus représenté, avec la présence de quatre joueurs cette équipe, un par ligne : Thibaut Courtois, Eder Militao, Luka Modric et Karim Benzema.

Le onze de la TOTY

Le onze de l’année est composé de Thibaut Courtois dans les buts, Achraf Hakimi et Théo Hernandez aux postes de latéraux. Une charnière centrale Eder Militao Virgil Van Dijk. Jude Bellingham, Luka Modric, Kevin De Bruyne au milieu. Et trois attaquants, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Karim Benzema. S’il ne l’a pas encore fait, EA Sports devrait officialiser sous peu sa TOTY de FIFA 23.