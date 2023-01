Cristiano Ronaldo dévisse sur FIFA 23

Cristiano Ronaldo perd en valeur sur FIFA 23, en quittant Manchester United pour Al-Nassr.

Après sa rupture de contrat à l’amiable avec Manchester United en novembre dernier et une Coupe du monde ratée, qu’il a terminée sur le banc des remplaçants, Cristiano Ronaldo a plié bagages en Arabie Saoudite pour s’engager avec le club d’Al-Nassr. Au déclassement sportif, s’ajoute celui de sa note individuelle dans le jeu FIFA 23. En effet, l’indice de performance du numéro 7 portugais dans l’opus d’EA Sports a chuté.

La note de Cristiano Ronaldo sur FIFA 23 en chute

La fin d’une époque. À 37 ans, le quintuple Ballon d’Or est sur le déclin. Outre son club, un autre élément vient mettre en lumière sa récession sportive : la note de la star portugaise sur FIFA 23. Alors qu’elle était de 90 lors de la sortie du jeu en septembre dernier, celle-ci s’élève désormais à 88 tel que l’a notamment repéré la Gazzetta dello Sport. Pour les fans du jeu, il faut tout de même préciser que cette baisse concerne uniquement le mode carrière et non pas l’Ultimate Team.

Du jamais vu depuis FIFA 07

Si cette note reste tout de même convenable et correspond à celle d’un joueur de très haut niveau, elle le sort du cercle des footballeurs ayant 90 et plus. D’ailleurs, il faut remonter à FIFA 07, où il n’avait que 87 points, pour trouver trace d’un Cristiano Ronaldo aussi faible dans le jeu de foot sur console. Un coup d’autant plus terrible pour la star portugaise que son grand rival, Lionel Messi, lui, reste toujours au top, en ayant une note de 91. Soit l’indice de performance le plus élevé de l’opus.