FC Nantes: 6 attaquants désormais libres pour remplacer Mostafa Mohamed

Le FC Nantes devra recruter malin dans le climat de forte incertitude qui entoure les droits TV. Notamment pour remplacer Mostafa Mohamed annoncé partant.

Preuve que Waldemar Kita ne veut pas se laisser gagner par les événements, même si l’incertitude qui gagne le foot français sur les droits TV l’impacte directement, le propriétaire du FC Nantes a investi 10 millions d’euros pour enregistrer le retour en attaque de Matthis Abline, devenu pour l’occasion la recrue la plus chère de l’histoire des Canaris.b

Abline conservé, Mostafa Mohamed ne devrait pas l’être par le FC Nantes

Ce transfert suppose plus encore le départ probable de Mostafa Mohamed, autre attaquant qui justifie d’une bonne cote marchande et d’un intérêt de plusieurs clubs pour le profil de l’Egyptien. Dans ce cas, s’offrira au FC Nantes le marché des joueurs libres pour compenser numériquement ce départ et renforcer l’attaque d’Antoine Kombouaré.

Nous avons retenu si joueurs, la plupart d’expérience qui ont en commun d’avoir déjà fréquenté le championnat de France de Ligue 1. Excluons d’abord les inaccessibles car trop chers, comme Anthony Martial, Wissem Ben Yedder voire Nicolas Pépé. Excluons aussi Andy Delort, la piste était pourtant bonne, mais les deux parties ont déjà essayé et la greffe n’a pas prise.

Choupo-Moting et Mounié, des profils financièrement accessibles ?

Peut-être que l’ancien buteur du PSG et du Bayern, est dans un Eric-Maxim Choupo-Moting registre plus abordable, s’il considère à son âge encore le challenge sportif à un plus lucratif contrat. Pas évident, pas plus que le nom de Steve Mounié qui a bien contribué à l’excellente saison du Stade Brestois. Le club breton, en dépit de la Ligue des champions, n’a pas pu le retenir, qui sait si le FC Nantes en a les moyens ?

Deux anciens de l’OL et deux du RC Strasbourg

Autrement, pour des sujets a priori financièrement plus abordables, il y a l’ancien lyonnais et madrilène, Mariano Diaz, qui fut plutôt brillant le temps de sa saison en France, le plus vieillissant Islam Slimani (36 ans) pour autre ancien des Gones et deux anciens pensionnaires du RC Strasbourg, Kevin Gameiro et Lebo Mothiba.

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter de’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs