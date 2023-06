FC Metz: Les Grenats prolongent jusqu’en 2028 avec leur équipementier

Les équipes du FC Metz vont s’habiller de Kappa jusqu’en 2028.

Le FC Metz et Kappa annoncent la prolongation de leur partenariat, jusqu’en 2028. Kappa demeure ainsi l’équipementier exclusif de toutes les équipes du FC Metz pour les prochaines saisons. Ce sponsoring entre les deux entités n’est pas nouveau, puisqu’elles ont déjà collaboré entre 2006 et 2011. L’équipementier italien est revenu au club en 2020 et habille depuis le collectif grenat, de retour cette saison en Ligue 1.

Kappa et le FC Metz poursuivent une collaboration (ré)entamée en 2020

« Après ces trois années de collaboration avec Kappa, la promesse a été tenue ! Depuis nos retrouvailles en 2020, les produits, élaborés main dans la main par les équipes de l’entité italienne et du FC Metz, ont été unanimement salués pour leur qualité et leur originalité. Mais aussi et surtout, l’histoire et les valeurs du club ont parfaitement intégré les tuniques de nos joueuses et joueurs, à l’image de l’armure de métal et de la flamme, indissociables de notre héritage territorial. Cette identité gravée dans nos tenues est le fruit d’un travail de personnalisation rendu possible par la marque transalpine », détaille le président du FC Metz, Bernard Serin, par communiqué.

Tous les maillots de la saison 2022-2023 dernière ont été vendus

Cette approche personnalisée a trouvé son public, comme en témoignent les ventes records de maillots floqués de la Croix de Lorraine. Lors de la saison 2021-2022, les ventes de maillots ont augmenté de 20% avec l’introduction des nouvelles tenues personnalisées. Et lors de la saison 2022-2023, tous les maillots (domicile, extérieur et troisième tenue) ont été vendus. Dans le cadre de cette prolongation de partenariat, Kappa s’engage à accompagner le FC Metz dans son développement économique et dans le domaine du merchandising. Des initiatives liées au développement durable seront également mises en place, avec l’utilisation de polyester recyclé dans les produits spécifiques de la collaboration Kappa x FC Metz dès la saison 2023-2024.

Cette prolongation de partenariat entre Kappa et le FC Metz concerne non seulement l’équipe professionnelle masculine, mais également les autres sections du club, avec des produits adaptés à chaque discipline..