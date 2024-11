Le Stade de La Beaujoire a fait le plein pour la visite de l’OM. – @Sportune

A 243 213 spectateurs au cumul des affluences, d’après les estimations du journal L’Equipe, la 10e journée de Ligue 1 a tiré le plein potentiel du possible autorisée, avec des stades pleins ou quasiment, à Paris (Parc des Princes), Lille (Pierre-Mauroy), Nantes (La Beaujoire), ou encore Saint-Etienne (Geoffroy-Guichard).

Une 10e journée à plein potentiel sur les affluences en tribunes

Cela vaut une moyenne par stade et par rencontre à 27 023 spectateurs, proche de l’affluence au Stadium de Toulouse pour le match entre le TFC et le Stade de Reims. C’est aussi l’équivalent enregistré depuis le début de cette saison 2024-2025 (27 297). Il n’y a de surcroît eu aucun match à moins de 10 000 spectateurs en tribunes, quand bien même les deux clubs aux plus faibles affluences de l’exercice s’affrontaient sur le terrain du dernier de la classe.

Avec Marseille, Lens et Lyon notamment qui reçoivent, la onzième journée prochaine ne devrait pas faire fléchir la courbe des affluences, qui est à ce stade supérieure à la moyenne (27 297 contre 26 851), sur la saison dernière.

Les affluences de la 10e journée de Ligue 1

Paris-SG – Lens = 47 926

Lille – Lyon = 45 084

Nantes – Marseille = 33 248

Saint-Étienne – Strasbourg = 33 043

Toulouse – Reims = 23 769

Le Havre – Montpellier = 18 703

Auxerre – Rennes = 16 366

Brest – Nice = 14 534

Monaco – Angers = 10 540