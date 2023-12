FC Barcelone: Caramba, le Barça vers la rupture avec Nike ?

Partenaires depuis le siècle dernier le FC Barcelone et Nike peuvent-ils se séparer ?

Le FC Barcelone et Nike, son équipementier historique, seraient en pleine négociation pour réviser leur contrat, qui court jusqu’en 2028. Le club catalan souhaiterait augmenter les revenus générés par ce partenariat, qui s’élèvent actuellement à 105 millions d’euros par an, soit le deuxième plus gros contrat d’équipementier du football, à la hauteur de Manchester United et Adidas, juste derrière le Real et la marque aux trois bandes.

Des discussions entre le FC Barcelone et la marque New Balance

Selon le média sportif espagnol Sport, des pourparlers ont été engagés entre le club New Balance pour sonder la possibilité d’une rupture du contrat avec Nike. Cependant, ces discussions n’auraient guère suscité d’optimisme pour la firme de chaussures. Les responsables catalans semblent conscients de l’impossibilité de mettre fin au contrat, mais ils continuent de négocier avec Nike dans l’espoir d’améliorer l’accord actuel.

L’aspect financier ne serait pas le seul élément de désaccord

Le Barça est conscient qu’il ne peut pas rompre unilatéralement son contrat avec Nike. Cependant, le club espère parvenir à un accord avec l’équipementier américain pour améliorer les conditions du contrat actuel. Outre les questions financières, le Barça se plaindrait également de certains aspects du service fourni par Nike. Le club catalan estime que la qualité de certains produits, les délais de livraison et le service aux joueurs ne sont pas à la hauteur de ses attentes.

Nike, de son côté, explique que les difficultés rencontrées seraient dues à la complexité de gérer un club aussi important que le Barça. L’équipementier américain affirme également que le club catalan est parfois responsable des retards dans la prise de décision.