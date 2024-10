Al Hilal. Le club de Neymar veut jouer la Ligue des champions UEFA

Reverra-t-on Neymar en Ligue des champions de l’UEFA ? C’est ce que souhaite le président de son club Al-Hilal.

A la tribune de la Leaders Week de Londres où il a été convié, Esteve Calzada, le président exécutif du club saoudien Al Hilal, a évoqué un souhait pour le moins ambitieux : voir son équipe participer à la Ligue des champions de l’UEFA. Bien que cette perspective semble lointaine, Calzada n’a pas caché son intérêt : « Ce serait une erreur de dire que nous ne voudrions pas y participer. La Ligue des champions est la plus grande compétition de clubs au monde », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu’il ne savait pas « dans quelle mesure cela serait possible. »

Alors qu’Alexsander Čeferin, président de l’UEFA, avait déjà écarté cette hypothèse l’année dernière, les clubs saoudiens, portés par des investissements massifs et des ambitions grandissantes, continuent d’espérer un changement de position. En attendant, Al Hilal, où évolue désormais Neymar, doit se contenter de l’équivalent asiatique de la Ligue des champions et de la Saudi Pro League, le championnat domestique dont il occupe actuellement la tête.

Esteve Calzda veut confronter son équipe au gratin du foot européen

Le club saoudien aura toutefois l’occasion de se mesurer à des équipes européennes lors de la prochaine Coupe du monde des clubs, organisée par la FIFA. Prévue pour 2025, cette compétition est vivement critiquée en raison de son calendrier chargé et de la fatigue qu’elle pourrait causer aux joueurs. Mais pour Calzada, ce tournoi représente une opportunité précieuse : « C’est probablement la compétition la plus importante de la saison pour nous, une chance de nous projeter sur la scène mondiale et de voir notre niveau face aux équipes européennes. »

Sur le plan sportif, Al Hilal s’apprête à retrouver son étoile brésilienne, Neymar Jr., qui pourrait faire son retour lors du prochain match contre Al-Ain, comptant pour la Ligue des champions asiatique. Blessé au genou gauche depuis un an, l’attaquant est très attendu par les fans du club.

Pour célébrer ses 67 ans, le club a récemment dévoilé un maillot rétro en partenariat avec Puma, s’inspirant de l’équipement porté par l’équipe à la fin des années 70. Un clin d’œil à l’histoire du club, mais aussi une manière de renforcer son image à l’international, dans l’espoir de franchir un jour les portes de la prestigieuse Ligue des champions européenne.