L’agence de Jay-Z recrute Lucas Paqueta

Lucas Paqueta sera désormais conseillé par l’agence Roc Nation de Jay-Z.

Le milieu de terrain de West Ham en Angleterre Lucas Paqueta a changé d’agent et sera désormais représenté par Roc Nation Sports Brazil, la société du rappeur américain Jay-Z. L’ex joueur de l’OL rejoint Vinicius Júnior, du Real Madrid, Endrick, du Palmeiras, et Martinelli, d’Arsenal, qui étaient déjà représentés par TFM Agency. L’entreprise brésilienne a été rachetée la semaine dernière par Jay-Z, qui est désormais l’actionnaire majoritaire.

« C’est un honneur d’être le premier joueur annoncé par Roc Nation Sports Brazil. Qui ne rêve pas de travailler et d’être représenté par l’entreprise de Jay-Z ? Cela représente le début d’une nouvelle phase de ma carrière. Je suis très enthousiaste, je veux évoluer dans le domaine de la publicité et poursuivre mes succès sportifs dans mon club et en équipe nationale brésilienne », a déclaré Paqueta. Le milieu de terrain était représenté par Eduardo Uram, un agent respecté dans le milieu du football. Le changement vise à promouvoir le joueur au-delà du football, mais aussi dans différents médias et segments.

D’autres joueurs de la sélection brésilienne devraient suivre

La vente de TFM Agency à Roc Nation a été motivée par le pouvoir que le nom de Jay-Z peut avoir sur les joueurs représentés. Il est prévu que d’autres joueurs de l’équipe nationale brésilienne signent également des contrats avec l’entreprise. « Roc Nation traite les athlètes comme des partenaires et au centre de l’entreprise. C’est une agence qui s’occupera de la partie sportive et réunira également des outils pour transformer ces joueurs en icônes culturelles à l’échelle mondiale. Ils ne seront plus aux mains de la performance sportive et des limites de leur corps », a déclaré Frederico Pena, PDG de l’agence.

Lucas Paqueta est le nouveau numéro 10 de West Ham. Le milieu de terrain portait le numéro 11 la saison dernière et a hérité du numéro après le départ de l’Argentin Lanzini, qui n’a pas renouvelé son contrat avec l’équipe anglaise et cherche un nouveau club après huit ans.