EA Sports dévoile les notes de Ligue 1 & Division 1 dans FC24

Jonathan Clauss et Selma Bacha, deux des meilleurs joueurs et joueuses du foot français sur EA Sports FC24.

Les meilleurs joueurs et joueuses de Ligue 1 Uber Eats et de Division 1 Arkema ont été révélés par EA Sports pour son titre EA FC24. Kylian Mbappé et Kadidiatou Diani sont les joueurs les mieux cotés de leurs championnats respectifs.

Mbappé, qui est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, a reçu une note de 91 dans FC24. Il est suivi de Marquinhos (87), Gianluigi Donnarumma (87) et Ousmane Dembélé (85). Diani, qui évolue au poste d’attaquante à l’Olympique Lyonnais, a reçu une note de 89. Elle est suivie de ses nouvelles partenaires lyonnaises Ada Hegerberg (OL Féminin) – 89 Wendie Renard (OL Féminin) – 88.

Selma Bacha et Kylian Mbappé n°1 des notes sur EA FC24

« C’est toujours une fierté pour moi de figurer dans un jeu comme FC24 », indique Selma Bacha dans le communiqué d’annonce. « Cette année encore, j’ai la chance de recevoir une des meilleures notes du jeu en plus ! J’ai travaillé dur pour l’obtenir et j’espère que les joueuses et joueurs vont prendre du plaisir avec mon personnage. »

Ces notes sont établies par EA Sports en fonction de plusieurs critères, notamment les performances individuelles, les statistiques et les récompenses remportées. Le jeu FC24 sera disponible à compter de ce vendredi 29 septembre 2023 sur consoles et PC.

Les notes des meilleures joueuses de la Division 1

Les notes des meilleures joueurs de la Ligue 1