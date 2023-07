De Bale à Declan Rice, l’historique des transferts à plus de 100 millions d’euros

Depuis Gareth Bale jusqu’à Declan Rice, 15 joueurs dépassent les 100 millions d’euros d’indemnités sur un seul transfert.

Toujours plus haut les transferts de footballeurs, ce qui était encore inimaginable au début du siècle puis au mieux très rare, une décennie en arrière, se banalise désormais avec de plus en plus de clubs pour l’alimenter. Ainsi le récent déménagement de Declan Rice, depuis West Ham vers Arsenal moyennant 116,6 millions d’euros (hors bonus).

Declan Rice dernier transfert à plus de 100 M€

Avec ce montant, Declan Rice entre dans un cercle très restreint de joueurs ayant été transférés pour plus de 100 millions d’euros. Ils sont quinze dans l’histoire du football à avoir franchi cette barre symbolique. Le premier à avoir ouvert le bal était Gareth Bale, transféré du Tottenham Hotspur au Real Madrid pour 101 millions d’euros en 2013.

Avec lui Arsenal devient le collectif le plus cher sur le mercato

Declan Rice, milieu de terrain formé chez West Ham United, a désormais sa place dans l’histoire du football avec ce transfert record. Il se classe dixième dans la liste des joueurs les plus chers de tous les temps, dépassant des joueurs de renom tels qu’Eden Hazard ou encore Cristiano Ronaldo. Ce transfert marque également un tournant pour Arsenal, qui devient l’équipe la plus chère du monde avec une valeur totale de l’effectif atteignant 1,21 milliard d’euros. Une augmentation spectaculaire puisque sous la direction de Mikel Arteta, l’effectif est passé de 668 millions d’euros à 1,21 milliard d’euros.

Dépassant les attentes du marché, ce transfert démontre que les clubs de football sont prêts à dépenser des sommes colossales pour renforcer leur effectif et atteindre leurs objectifs sportifs. Le monde du football continue ainsi de battre des records, repoussant toujours plus les limites financières des transferts de joueurs.

Le classement des plus gros transferts de l’histoire du football

1. Neymar (222 millions d’euros, du FC Barcelone au Paris Saint-Germain en 2017)

2. Kylian Mbappé (180 millions d’euros, de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain en 2018)

3=. Ousmane Dembélé (135 millions d’euros, du Borussia Dortmund au FC Barcelone en 2017)

3=. Philippe Coutinho (135 millions d’euros, de Liverpool au FC Barcelone en 2018)

5. João Félix (127,2 millions d’euros, de Benfica à l’Atlético de Madrid en 2019)

6. Enzo Fernandez (121 millions d’euros, de Benfica à Chelsea en 2023)

7. Antoine Griezmann (120 millions d’euros, de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone en 2019)

8. Jack Grealish (117,5 millions d’euros, d’Aston Villa à Manchester City en 2021)

9. Cristiano Ronaldo (117 millions d’euros, du Real Madrid à la Juventus Turin en 2018)

10. Declan Rice (116,6 millions d’euros, de West Ham United à Arsenal en 2023)

11. Eden Hazard (115 millions d’euros, de Chelsea au Real Madrid en 2019)

12. Romelu Lukaku (113 millions d’euros, de l’Inter Milan à Chelsea en 2021)

13. Paul Pogba (105 millions d’euros, de la Juventus Turin à Manchester United en 2016)

14. Jude Bellingham (103 millions d’euros, du Borussia Dortmund au Real Madrid en 2023)

15. Gareth Bale (101 millions d’euros, de Tottenham Hotspur au Real Madrid en 2013)