Cristiano Ronaldo vous loue sa maison madrilène pour 10 000€/mois

La maison de Cristiano Ronaldo à Madrid est accessible à la location. Mais pas à toutes les bourses.

Près de cinq ans après son départ du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, désormais joueur d’Al Nassr en Arabie Saoudite, garde quelques attaches avec la capitale espagnole, dont sa maison madrilène, située dans l’un des quartiers les plus prisés par les stars, la Finca. La star portugaise loue sa résidence, achetée avec sa compagne en 2019, soit une année après avoir quitté les Merengue, pour 10 000 euros par mois, selon ce que rapporte la presse espagnole.

Cristiano Ronaldo loue sa maison vue dans un documentaire Netflix

À ce jour, cette offre n’aurait pas encore trouvé preneur. Ce manoir que le couple s’est offert pour deux millions d’euros, est bien connu des fans inconditionnels du numéro 7 portugais. Et pour cause, c’est dans celui-ci qu’apparaît sa compagne, Georgina Rodriguez, dans la série documentaire Netflix “Moi, Georgina”, sortie en 2022. Cette résidence de quatre étages s’étend sur 4 000 mètres carrés dont 950 de surface habitable. Elle compte plusieurs chambres et salles de bain dont une grande suite parentale.

La maison de Cristiano Ronaldo a un garage et une salle de sport

Connu pour être un joueur très professionnel en dehors des terrains avec une hygiène de vie irréprochable, Cristiano Ronaldo avait à disposition, une salle de sport haut de gamme pour s’entretenir. Après tant d’efforts, la légende du Real Madrid pouvait profiter de sa piscine, pour faire quelques longueurs. Passionné de voitures, comme le montre le docu-série, sa résidence dispose d’un très grand garage, où il est possible de garer de nombreux bolides de luxe. Ce n’est pas la première fois que l’une des maisons du quintuple Ballon d’Or est sur le marché. En 2018, il avait, cette fois-ci, non pas loué mais mis en vente un duplex situé à Madrid, qu’il avait acheté en 2010.