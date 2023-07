Cristiano Ronaldo, son bolide à 8 M€ et son garde du corps…

Cristiano Ronaldo n’hésite pas à partager sa Centodieci à 8 M€. Et ce, malgré un passif avec une autre de ses Bugatti.

Il est rare d’en croiser une, étant produite à seulement dix exemplaires. Celle de Cristiano Ronaldo est la sept, comme le numéro fétiche qu’il porte au dos de ses maillots. Pour voir sa Bugatti Centodieci, il faut se rendre à Madrid où le joueur retourne régulièrement, parfois pour justement profiter de sa belle mécanique, estimée proche de 8 millions d’euros. Ce qui en fait l’un des bolides les plus chers de la planète.

Cristiano Ronaldo laisse les clés de sa Bugatti à un de ses employés

C’est dans les rues de la capitale que le « car spotter » espagnol, Alberam, est tombé sur ladite Bugatti de couleur blanche, à l’immatriculation portugaise. Mais ce n’est pas CR7 au volant, mais un des membres de la garde rapprochée du footballeur aux cinq trophées du Ballon d’or. Il n’est pas rare que Ronaldo laisse les clés de ses voitures à ses collaborateurs. Même les plus prestigieux et chers d’entre eux. Ça ne lui a pas toujours réussi, à l’exemple de son autre Bugatti Chiron, à plus de 2 millions d’euros, que l’un de ses employés a accidenté au cours d’un séjour à Majorque.

La Bugatti Centodieci est un monstre de rapidité et de vélocité

La Bugatti Centodieci est un hommage au modèle EB110 de la marque. Celle de Cristiano Ronaldo est comme les autres construites, unique en son genre. C’est une « fusée » qui développe 1600 chevaux, pour une performance de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes. Pratique pour s’effacer au plus vite quand la pression du public ou des médias autour se fait trop forte.