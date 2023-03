Cristiano Ronaldo: La n°7 sur 10, les secrets cachés de sa Bugatti à 8 M€

Plus qu’une voiture, presque une oeuvre d’art, la Bugatti Centodieci de Cristiano Ronaldo.

À chacune de ses sorties, Cristiano Ronaldo passe rarement inaperçu. L’attaquant d’Al Nassr a pris quelques jours de repos à Madrid, où il a été apostrophé par plusieurs fans, alors qu’il était au volant de sa Bugatti Centodieci, dont le prix est estimé à huit millions d’euros, produite en seulement 10 exemplaires, et qui rend hommage au modèle EB110 de la marque, dont elle s’inspire.

Avec sa Bugatti, comme sur les terrains, Cristiano Ronaldo est attaché à son numéro 7

Grand amateur de voitures, Cristiano Ronaldo a pensé à tout, lorsqu’il a fait l’acquisition de sa Bugatti Centodieci – construite à l’occasion des 110 ans de la marque – puisqu’il a décidé de s’offrir le septième modèle produit par le constructeur automobile. Un chiffre qui fait évidemment référence à son numéro de maillot, qu’il arbore sur les pelouses depuis près d’une quinzaine d’années. Son bolide de luxe a été immatriculé sur sa terre natale, au Portugal.

La Bugatti de Cristiano Ronaldo est unique

Il a été assemblé à la main en Alsace, dans les ateliers de Molsheim, site industriel et siège social historique de la marque française. Sa carrosserie couleur Blanc Quartz, se mêle parfaitement avec sa finition de couleur noir. À l’intérieur du véhicule, dont le cuir est rouge et noir, on retrouve le logo de Bugatti au milieu du volant. Preuve qu’il s’agit d’un modèle unique, la légende « Centodieci 7/10 édition limitée » est inscrite sur une petite plaque qui se situe sur la console arrière de la voiture. Avec son moteur W16 de 8 litres, elle développe 1600 chevaux sous le capot, et peut aller de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes. Un véritable monstre de puissance.