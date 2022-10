Cristiano Ronaldo n°1, les 50 athlètes les plus bankable pour les marques en 2022

Cristiano Ronaldo est un aimant à sponsors, mais c’est aussi celui qui offre le meilleur retour possible sur investissement.

Cristiano Ronaldo est l’athlète au plus fort potentiel commercial pour les marques, dans le monde sportif, en 2022. C’est ce que révèle le classement annuel « The most marketable athletes of 2022 », de SportsPro Media, dans une édition qui prime les références de disciplines à forte visibilité, telles que Serena Williams (tennis), deuxième ou la star des parquets NBA, LeBron James, troisième.

Cristiano Ronaldo devant Serena Williams et LeBron James

Pour dresser son classement, sportsPro Media a revu sa méthodologie, sur la base d’une liste de 700 athlètes, réduites à 120. A l’aide des technologies, NorthStar, D-Tag Analytics, SponsorPulse et Zoomph, les athlètes sont classés selon un « score de commercialisation », qui repose sur trois indicateurs à pondérations différentes : la force de la marque (performance sportive, nationalité…), l’audience et portée (notoriété, engagement des fans, répartition géographique… c’est l’indicateur le plus important des trois), et l’économie (potentiel de retour sur investissement, mais aussi engagement societal ou environnemental et potentiel de croissance).

Deux sportifs français dans les 50 plus bankable

Cristiano Ronaldo obtient ainsi un « score de commercialisation » de 91,21, il pêche seulement sur la force de marque (11,21/20), le reste étant à la note maximale (50/50 pour la notoriété et 30/30 l’économie). Au nombre de 15 dans les 50, filles et garçons réunis, le football est le sport le plus présent, au palmarès 2022. Deux joueurs français sont dans le top 50 : Kylian Mbappé est 19e avec une score de 37,78 et Karim Benzema est 31e, à 32,78 sur 100.

Les 50 sportifs les plus bankable pour les annonceurs en 2022