Combien vaut l’Olympique de Marseille en 2023 ?

Sur un an, la valorisation de l’Olympique de Marseille estimée par Brand Finance a progressé de plus de 139 %.

Voilà presque quatre ans qu’il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle rumeur ne sorte du chapeau, pour annoncer la vente à venir de l’Olympique de Marseille. Quatre ans pour changer d’actionnaires, c’est long. Mais puisque le sujet fait éternellement débat, et sans que nous mêmes ne sachions quel est le faux du vrai, si vrai il y a, voilà par contre un éclairage factuel de la valorisation estimée du club phocéen.

L’image de marque de l’OM est estimée à 145 M€ en 2023

En gros, ce que Frank McCourt pourrait viser en vendant l’OM. L’étude est signée de Brand Finance, dans son rapport annuel sur les 50 marques du football. L’Olympique de Marseille y est classé et compte parmi les formations qui progressent le plus d’une année sur l’autre. En tant que marque, il vaut 145 millions d’euros, c’est 19% de plus qu’en 2022 et il obtient une note de force double A à 71,3 points, la deuxième plus élevée du foot français. L’on parle ici de la marque et de sa valorisation, notamment pour les partenaires commerciaux ou de ses communautés.

Et une valorisation de club 139,8 % supérieure à 458 M€

D’elle dépend derrière la valeur d’entreprise qui, dans le cas de l’Olympique de Marseille, est de 458 millions d’euros en cette année 2023. C’est plus ici, que l’Olympique Lyonnais (436 M€), pourtant classé dans le top 30 des clubs les plus chers de Forbes, ou Marseille ne figure pas. Mieux, pour l’entité que préside Pablo Longoria, la progression sur l’estimation de 2022 est de 139,8 % (191 M€), de loin la plus forte des cinquante clubs qui servent à l’étude.