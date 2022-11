Combien de marques déposées à l’INPI comptent les clubs de Ligue 1 ?

A part l’AJ Auxerre, au sujet de laquelle nous n’avons rien trouvé et l’AS Monaco, qui n’est pas Française, tous les autres clubs de la Ligue 1 ont sinon une à plusieurs dizaines de marques déposées à l’INPI.

Les clubs de l’élite du football français sont des marques qui se multiplient. Pas tous, mais la majorité quand même, qui déclinent le plus souvent le nom et/ou le logo du club en d’autres activités que la principale commune à tous. Le PSG a, par exemple avant l’été, dévoilé un mashup de la Tour Eiffel et d’une étoile sur fond doré ; c’est le logo qui accompagne le dixième titre de champion de France du club.

Le PSG, l’OM et le FC Nantes en ont le plus grand nombre

Pour être sûr de sa propriété, le club l’a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), comme toutes autres marques créées par ailleurs. Le Paris Saint-Germain est celui qui en compte le plus grand nombre en Ligue 1, selon nos observations : un total de 72, mais rien après celle évoquée plus haut, sur les quatre dernières années. Dans la liste, certaines ont depuis expiré, sans être renouvelées. C’est aussi le cas pour d’autres formations du plateau, car les marques, logos ou slogans évoluent dans le temps et au grès des directions qui passent.

Une seule associée au SCO Angers, deux à l’ESTAC Troyes

PSG, OM et FC Nantes comptent le plus grand nombre de dépôts à l’INPI. Le premier attribué à Marseille remonte à 1991, contre 93 pour les Canaris et 94 au PSG. Inversement à ces trois clubs, il ne s’en trouve que deux, pour l’ESTAC Troyes et une seule repérée pour Angers SCO, aujourd’hui expirée. Ces résultats ne valent que pour les sociétés de clubs, il est possible que d’autres marques associées soient créées différemment, par le truchement d’autres organismes.

Combien de marques déposées à l’INPI comptent chaque club de Ligue 1

OGC Nice = 8 marques, 1 dessin et modèle

Stade Rennais = 7 marques, 5 dessins et modèles

AJ Auxerre = NC

AC Ajaccio = 7 marques

Stade de Reims = 3 marques

FC Nantes = 48 marques, 3 dessins et modèles

Olympique de Marseille = 67 marques

RC Lens = 18 marques

FC Lorient = 10 marques

Toulouse FC = 25 marques

Olympique Lyonnais = 21 marques

Paris SG = 72 marques

ESTAC Troyes = 2 marques

Lille LOSC = 23 marques

Stade Brestois = 18 marques, 1 dessin et modèle

RC Strasbourg Alsace = 6 marques

Montpellier HSC = 6 marques

Angers SCO = 1 marque

Clermont Foot = 3 marques

AS Monaco = NC