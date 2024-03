Combien cela coûterait à Manchester United de rater la Ligue des champions ?

A l’avenir, Manchester united sera automatiquement sanctionné par son équipementier, quand il ratera la Ligue des champions.

Manchester United devra s’acquitter d’une pénalité de 10 millions de livres sterling (environ 11,7 millions d’euros) par saison en cas de non-qualification pour la Ligue des champions, selon une clause de son nouvel accord d’équipement avec Adidas.

Le nouveau contrat prévoit des pénalités à chaque absence en Ligue des champions

Cette disposition plus stricte que détaille The Times, entrera en vigueur à partir de 2025, date de début officielle du nouveau contrat de dix ans et 900 millions de livres sterling (environ 1,06 milliard d’euros) conclu avec Adidas. Auparavant, dans le cadre du contrat arrivant à échéance, United n’aurait été sanctionné que s’il avait manqué la qualification pour la Ligue des champions pendant deux saisons consécutives.

Une mesure qui ne devrait pas s’appliquer à cette saison de Manchester United

La nouvelle clause encourage la réussite en offrant des primes pouvant aller jusqu’à 4,4 millions de livres sterling (environ 5,2 millions d’euros) en cas de victoire en Premier League, Women’s Super League, FA Cup ou compétitions continentales par l’équipe masculine ou féminine. Bien que Manchester United occupe actuellement la sixième place de Premier League, le club évitera toute pénalité pour un éventuel manque de qualification en Ligue des champions cette saison puisqu’il a participé à la compétition cette année.