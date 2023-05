Coman, Umpaneco… Les voitures des joueurs du Bayern Munich

Q8, Q4 ou RS e-tron GT pour les joueurs du Bayern Munich.

Evoquer les voitures des joueurs du Bayern Munich, c’est parler d’une seule et même marque automobile : Audi. Une raison à cela, le constructeur allemand est un partenaire commercial du club bavarois depuis 2002 et depuis la dernière extension de bail, en 2020, jusqu’en 2029. Surtout, la filiale du groupe Volkswagen est devenu en 2011 un actionnaire minoritaire de l’équipe, à un peu plus de 8%. De fait, tout autre voiture personnelle qui n’est pas de la marque aux anneaux est totalement prohibée dans l’environnement du club.

Audi obligatoire sur le parking du Bayern Munich

Sans quoi, la sanction est directe, en général ponctionné sur les salaires des joueurs. Ça n’empêche pas ces derniers d’avoir d’avoir pour eux des modèles d’autres constructeurs dont ils se servent hors cadre professionnel. Comme Leroy Sané, propriétaire d’une voiture de la concurrence, une SLS AMG Black Series. Ou l’ailier international français, Kinglsey Coman qui en ce moment, en pince pour une Bentley. Sinon, il roule pour le Bayern, à bord d’une Audi RS e-tron GT, tel que l’a repéré le spécialiste espagnol, du spot de bolides de luxe, Alber Mucha.

Upamecano et Coman roulent pour le même modèle RS e-tron GT

C’est aussi le modèle choisi par une majorité des autres joueurs du Bayern Munich, dont un autre des Bleus du collectif, Dayot Upamecano, ainsi que Thomas Müller, la pépite Noussair Mazraoui, Serge Gnabry en blanc ou João Cancelo et Josip Stanišić, d’un plus vif rouge. Pour le reste des autos repérées, Manuel Neuer a un Q8 Sportback e-tron, un plus simple Q8 e-tron pour sa doublure dans les buts, Sven Ulreich et le plus modeste Q4 sportback e-tron, Alphonso Davies.