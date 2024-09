Bouanga sur le podium des maillots les plus vendus en MLS, Giroud dans le top 10

Denis Bouanga à la conquête des Etats-Unis.

Pour la deuxième année consécutive et sans qu’il n’y ait réellement de surprise à ce niveau, Lionel Messi reste le footballeur du championnat de Major League Soccer (MLS), qui contribue à vendre le plus de maillots floqués à son nom. L’homme aux huit Ballon d’or est une star planétaire pour la discipline et en particulier pour le « soccer » nord-américain, qui progresse à grandes enjambées.

Messi devant Suarez et un ancien cadre de l’ASSE

Sur la plateforme officielle MLS Store, Messi domine donc le merchandising cette saison et il le fait devant son partenaire et copain à l’Inter Miami, l’attaquant uruguayen, Luis Suarez. Derrière ce binôme indéboulonnable pointe une personnalité bien connue du football français et de son championnat de Ligue 1, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne, Denis Bouanga. La Manceau flambe au pays de l’Oncle Sam, meilleur buteur la saison dernière avec le Los Angeles FC, il a à son palmarès un succès en coupe de MLS en 2022 et une finale de la Ligue des champions région CONCACAF, l’année dernière.

Bouanga et Giroud un duo qui flambe et séduit les supporters

Avec lui pointe l’une des têtes d’affiche récentes de la MLS et un champion du monde 2018 que l’attaquant international français, Olivier Giroud. Justement un coéquipier de Denis Bouanga sous le maillot de l’autre franchise de Los Angeles avec le Galaxy. Giroud a quitté l’Europe et l’AC Milan au mois de mai, pour rejoindre le championnat nord-américain. En quelques mois il a suscité suffisamment d’intérêt pour se classer sixième au palmarès des joueurs les plus floqués sur les maillots des fans.