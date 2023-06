Benzema, dans sa maison madrilène à 5 M€ qu’il va devoir quitter

Installé depuis 2017 à Ciudalcampo, l’un des quartiers les plus sélects de Madrid et d’Espagne, Karim Benzema devra bientôt quitter son cocon doré. Car ce dimanche, le Real, son club qu’il fréquente depuis 14 ans a officialisé son départ au terme de son contrat, au 30 juin prochain. Sans encore connaître sa future destination, il faudra à l’attaquant français qu’il déménage et quitte sa maison de 864 m2 qui serait d’une valeur proche de 5 millions d’euros.

Benzema va quitter le Real Madrid et sa maison de 864 m2

L’accès au lieu n’est réservé qu’aux personnes autorisées. Car dans ce coin de la Finca, où sont installés bon nombre de footballeurs des clubs du Real et de l’Atlético, il y a des caméras de surveillance à l’entrée des routes. La maison de Karim Benzema est typique de l’architecture du coin, de forme plutôt cubique aux façades blanches. Il y a chez le Français, six chambres, une cuisine à grand îlot central, une salle de sport digne d’une franchise commerciale, pour lui qui ne ménage pas ses efforts pour conserver une condition physique remarquable à 35 ans, ainsi qu’un sauna pour sa récupération.

Que fera l’attaquant français de sa demeure ?

A l’extérieur le jardin est immense et borde la piscine, où le joueur pouvait se prélasser à sa guise, à la faveur de la douceur de la météo en Espagne. Quant au garage, il est d’une taille suffisamment grande pour contenir la flotte de tous ses bolides de luxe, parmi lesquels des Bugatti Veryon et Chiron à plus du million d’euros. Il n’est pas sûr que Karim Benzema se sépare de sa demeure, il pourrait, à l’exemple de son ancien coéquipier Keylor Navas avec Rüdiger, la louer à de futurs joueurs du Real Madrid. Et pourquoi pas à celui qui le remplacera à la pointe de l’attaque du collectif merengue ?…