Pour 11 000€/mois, Rüdiger est le locataire de Navas

Depuis qu’il est à Madrid, Antonio Rüdiger a pris ses quartiers dans la maison que possède le gardien costaricien du PSG, Keylor Navas.

Voilà maintenant plus de trois ans que Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG. Le portier costaricien garde tout de même quelques attaches avec la capitale espagnole, dont sa maison, située dans l’un des quartiers les plus prisés par les stars, la Finca. Le gardien de 36 ans loue sa maison, qu’il a acheté lors de son passage chez les Merengue, à Antonio Rüdiger, pour 11 000 euros par mois, selon les informations de Defensa Central.

Rüdiger est le locataire de l’ancien gardien du PSG, Keylor Navas

Arrivé en juin dernier, Antonio Rüdiger s’est très vite adapté à son nouveau club et ses nouveaux coéquipiers. Et pour cause, sa résidence se trouve dans la commune de Pozuelo de Alarcon, bien connue des certains de ses partenaires, notamment de Toni Kroos qui y vit également. Ce manoir de près de 1 000 mètres carrés s’étend sur deux étages, en plus de son rez-de-chaussée. Il dispose également d’un grand jardin (1000 mètres carrés) sur lequel le défenseur central allemand peut s’amuser avec ses enfants, ou faire un barbecue avec ses amis.

Plusieurs chambres dans la maison louée par Keylor Navas

Du monde, l’ancien défenseur de Chelsea peut en recevoir, que ce soit pour passer du bon temps ou même pour dormir, puisque sa maison dispose d’une chambre principale avec dressing et quatre chambres doubles. Passionné de voitures, comme de nombreux footballeurs, le défenseur allemand peut garer deux de ses bolides de luxe sur deux places de parking. À Madrid, la température peut vite grimper, en cas de coup de chaleur, il peut toujours faire quelques longueurs dans sa piscine privée.