Real Madrid: Bienvenue dans la maison de Toni Kroos

Toni Kroos a posé ses valises dans le quartier huppé de la Finca, en banlieue de Madrid.

Arrivé au Real Madrid en 2014, Toni Kroos est bien plus qu’un joueur du club madrilène, il est désormais une légende merengue. Au fil des années et des trophées remportés, le milieu de terrain allemand se sent désormais toujours comme chez lui à Madrid, où il vit depuis près de 9 ans, dans une maison située dans le quartier de la Finca, à l’ouest de la capitale, dans la commune de Pozuelo de Alarcon.

Un jardin et une salle de jeux dans la maison de Toni Kroos

Ce quartier est bien connu de certains joueurs du Real Madrid, puisque Karim Benzema et David Alaba y vivent. Tandis que Cristiano Ronaldo y résidait lorsqu’il évoluait sous les couleurs des Merengue. Toni Kroos a tout pour être à l’aise dans cette maison. Celle-ci possède un jardin, une salle de jeux et un grand salon. De quoi accueillir ses amis et passer des soirées à manger un bon repas lors d’un dîner.

Une piscine dans la maison de Toni Kroos

L’international allemand peut également prendre l’eau dans sa piscine. Avant d’acheter sa propre maison, dont le prix n’est pas connu, le milieu de terrain vivait dans l’une des résidences appartenant à Fernando Torres. « El Nino » louait sa villa en échange de 25 000 euros par mois. Comme de nombreux footballeurs, Toni Kroos, qui a fêté ses 33 ans en janvier dernier, prépare déjà son après carrière. Pour ce faire, il a investi dans l’immobilier, en créant sa propre entreprise, Toni Kroos Properties XXI. Celle-ci est spécialisée, entre autres, dans la construction de maisons de luxe.