Bellingham fait sensation dans sa tenue « pyjama » à plus de 6 000€ !

Jude Bellingham avait un style bien à lui en visite à Paris, pour la Fashion Week.

Après sa présentation officielle au Real Madrid la semaine dernière, Jude Bellingham (19 ans) a de nouveau attiré l’attention. Mais pas cette fois, dans le maillot des Merengue, mais en tant qu’invité de la Fashion Week qui se tient depuis ce mardi et jusqu’à dimanche, à Paris. L’ex-joueur du Borussia Dortmund s’y est rendu entièrement vêtu de la marque Louis-Vuitton, dans un ensemble approprié à l’événement, qui particulièrement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Jude Bellingham « sapé comme jamais » à la Fashion Week de Paris

Lors d’un des défilés de mode, Bellingham est apparu avec des lunettes de soleil à pois noirs (695 euros), un bandana noir et blanc (460 euros), un pantalon de pyjama noir avec motif de papillon (2 600 euros), une chemise de pyjama fleurie (1 820 euros) et des mocassins (960 euros). Le total compilé par le média allemand Bild, s’élève donc à 6 535 euros ! Récemment interrogé à ce sujet, Bellingham avait tenu à souligner que l’argent n’est pas une préoccupation pour lui. Lors de sa présentation au Real Madrid, il a déclaré : « L’argent n’est pas une question pour moi. Je n’y pense pas lorsque je prends ce genre de décisions (d’être transféré au club merengue, ndlr). Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais. »

Son frère Jode a lui aussi la fibre stylistique

« C’est le jour le plus fier de ma vie, car c’est le plus grand club de l’histoire de ce sport, avait aussi confié l’international anglais à son transfert au Real. Peu de joueurs ont la chance de jouer dans un club aussi brillant, aussi historique. » Son frère, Jode, a également changé de club, la semaine dernière, en rejoignant Sunderland. Lors de la Fashion Week, il a lui aussi brillé dans une tenue de luxe. Il portait notamment un pantalon à 2 370 euros avec une veste assortie à 2 990 euros.