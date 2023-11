Ballon d’or 2024: Qui sera le prochain Ballon d’or selon les bookmakers ?

A qui le trophée du Ballon d’or 2024. Un plus jeune que Lionel Messi, très probablement…

Huit trophées et probablement le dernier décroché au mois d’octobre. A l’avenir, Lionel Messi ne devrait plus venir contrarier comme si souvent dans sa carrière, les candidats à la victoire finale. L’attaquant argentin est au crépuscule de sa carrière qu’il envisage de terminer loin de l’Europe et de son football ultra-coté que chaque récipiendaire du titre de meilleur joueur de l’année fréquente.

Jude Bellingham du Golden Boy au Ballon d’or 2024 ?

Place à la jeunesse montante et parfois triomphante pour le prochain Ballon d’or 2024, le podium du moment envisagé par les bookmakers du Royaume-Uni n’a pas atteint les 25 ans d’âge, pour aucun des trois cités. Le plus jeune est aussi le premier, auteur d’un début de saison canon au sein du collectif le plus titré de l’histoire de la discipline, Jude Bellingham a les faveurs du moment. Le meneur de jeu de 20 ans, vient d’être élu le Golden Boy de l’année, ce serait une brillante performance de sa part de doubler avec le trophée individuel le plus convoité du foot, la saison d’après.

Mbappé et Haaland en embuscade juste derrière

Des résultats de l’Angleterre à l’Euro dépendra peut-être son titre, voire celui de son capitaine chez les Three Lions, Harry Kane, lui en ballotage à la cote moyenne de 6 contre un. Entre les deux Britanniques pointent l’autre capitaine des Bleus de France, Kylian Mbappé, à la lutte serrée avec son alter-ego norvégien Erling Haaland. L’attaquant du PSG et celui de Manchester City était annoncé comme les duellistes de la prochaine édition. C’était alors sans compter sur l’émergence rapide de Bellingham. Quant au tenant du titre Lionel Messi, il est à 8 contre un non loin, mais il ne serait pas surprenant de le voir reculer, à mesure que le dénouement va s’approcher.

Qui sera le prochain Ballon d’or 2024 selon les bookmakers ?

Jude Bellingham = cote à 3,5

Kylian Mbappé = 4

Erling Haaland = 4,5

Harry Kane = 6

Lionel Messi = 8

Rodry = 12

Vinicius Jr = 20

Kevin de Bruyne = 20