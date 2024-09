Atlético Madrid: Clément Lenglet pose avec son nouveau gros bolide

Changement de conduite pour Clément Lenglet. – @drivercarsbcn

A nouveau club (l’Atlético Madrid), nouvelle ville, nouvelle vie et donc nouvelle voiture. C’est la logique du défenseur international français Clément Lenglet qui vient de recevoir sa dernière automobile d’une concession espagnole qui collabore régulièrement avec certains des meilleurs footballeurs du championnat de la Liga. Et parfois au-delà jusqu’après la Manche et l’Angleterre.

Un bolide la marque partenaire du club rival au nouveau de Clément Lenglet

Situé à Barcelone où Clément Lenglet était précédemment sous contrat, le groupe DriverCars est allé jusqu’à Madrid, là où réside et joue désormais le défenseur de 29 ans pour lui livrer son engin. Difficile à l’image de déterminer précisément le modèle, mais le gabarit et les détails de la carrosserie à l’avant supposent qu’il s’agit d’une BMW.

Ce qui alors serait un amusant clin d’oeil à la rivalité du football, puisque la marque allemande est un sponsor du Real Madrid, le principal rival au nouveau que défend Clément Lenglet. L’Atlético Madrid est lui soutenu par Hyundai et d’ailleurs est-il probable que le footballeur ait reçu en rejoignant les Colchoneros une version de la marque coréenne sous forme d’automobile de fonction.