ASSE: Toutes les fins de contrats des joueurs de Laurent Battles

L’ASSE a trois joueurs en fin de contrat en juin. Mais un a pris sa décision…

Déjà une certitude, révélée ce mercredi par France Bleu, sur l’un des quatre joueurs en fin de contrat à l’ASSE, au 30 juin 2023 ; trois si l’on considère le prêt de Mathieu Cafaro du Standard Liège, qui inclus une option d’achat. Cet exercice sera le dernier de Jean-Philippe Krasso, sous le maillot stéphanois, l’attaquant de 25 ayant, selon la radio, écarté l’offre de prolongation de son club.

Krasso ne voudrait pas prolonger avec l’ASSE

Reste les cas de Gabriel Silva et de Sergi Palencia, à régler urgemment, si seulement il y a volonté commune de toutes les parties à poursuivre ensemble. Pour le reste, tous les contrats sont concentrée, à l’AS Saint-Etienne, à moyenne échéance, entre les fins de saison 2024 et 2025. Car il est plus difficile d’offrir des contrats longs en Ligue 2, de surcroît de la part d’un club relégué et jusqu’ici porté par des vents contraires.

Une majorité de joueurs sont engagés jusqu’en 2025

le gardien Etienne Green, qui est le joueur le plus bankable du collectif de Laurent Battles, a été prolongé au mois d’août 2021, jusqu’à la fin juin 2025. Ils sont neuf en plus de lui, engagés jusqu’à même échéance, c’est la majorité du collectif des Verts.

Les échéances des contrats des joueurs de l’ASSE

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison:

Gabriel Silva, Sergi Palencia, Jean-Philippe Krasso, Mathieu Cafaro (prêt)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2024:

Matthieu Dreyer, Jimmy Giraudon, Charles Abi, Lenny Pintor, Aimen Moueffek, Mickaël Nade, Dylan Chambost, Victor Lobry, Abdoulaye Bakayoko

Ils sont sous contrat jusqu’en 2025:

Saïdou Sow, Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari, Anthony Briançon, Etienne Green, Ibrahima Wadji, Ayman Aiki, Léo Pétrot, Yvann Maçon, Boubacar Fall