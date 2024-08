ASSE: Qui compose le nouveau conseil d’administration et pour combien de temps ?

Ivan Gazidis est l’un des six nouveaux membres du conseil d’administration de l’ASSE.

Avec le changement d’actionnaire, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ayant vendu leurs parts au fonds d’investissement canadien Kilmer, c’est toute la gouvernance de l’AS Saint-Etienne qui s’en est trouvé chamboulé. Dans les derniers jours de la saison 2023-2024 dernière, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale mixte pour modifier les statuts de la société et décider du nouveau conseil d’administration.

A nouvel actionnaire, nouveaux statuts à l’ASSE

A cette occasion, tel que l’indique le procès-verbal que Sportune a consulté, a été adopté le passage « d’administration de société anonyme à conseil d’administration ». Puis en suivant, les membres du nouveau conseil d’administration. Au premier rang duquel l’homme d’affaire sud-africain, Ivan Gazidis qui est aussi le président opérationnel de l’AS Saint-Etienne.

Six membres composent le nouveau conseil d’administration

Cinq autres membres l’entourent : les Canadiens Craig Manuel et Steven Bloom, Kilmer Green Acquisition Company qui représente le propriétaire, l’association AS Saint-Etienne et Jean-François Soucasse qui fut jusqu’au changement d’actionnaire, le président exécutif des Verts en lieu et place de Gazidis. Ces six membres ont tous été élus à la majorité et pour un an, jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire visant notamment à statuer sur les comptes sociaux de l’entreprise.

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs