ASSE: Nouveau record d’affluence battu cette saison

Plus de 23 000 spectateurs en tribunes ; c’est un record pour l’ASSE en Ligue 2, cette saison.

C’était hier samedi, et quand bien même la rencontre était-elle diffusée en clair sur la TNT, donc accessible au plus grand nombre, elle a battu un record en tribunes de Geoffroy-Guichard. Elle, c’est l’opposition de l’ASSE et de l’Amiens SC (1-1), dans le cadre de la 27e journée du championnat de France de Ligue 2. Tel que l’a communiqué le club stéphanois, il y avait plus de 23 000 spectateurs (23 072), dans le Chaudron.

Record de la saison battu pour le match ASSE – Amiens SC

C’est donc un record, pour la saison 2022-2023 en cours et l’affluence la plus élevée de cette 27e levée de l’antichambre de l’élite, devant le match de Sochaux et de Bordeaux (18 835). Cela permet à l’ASSE sinon de se rapprocher des Girondins, leaders en nombre de spectateurs en tribunes, à la mi-saison, à tout le moins de conforter sa place de dauphin.

Les Verts costauds sur les affluences malgré les résultats

Alors que les résultats se sont longtemps fait attendre, les soutiens de l’AS Saint-Etienne ont toujours répondu présents ; il est vrai à plus ou moins grande échelle. Car le club n’est pas seulement suivi chez lui, il est aussi celui qui réunit le plus de monde dans son sillage, quand il se déplace à l’extérieur. Et cela, alors que le collectif de Laurent Battles n’est que le 13e en championnat. Imaginez alors s’il jouait les premiers rôles…