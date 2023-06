Ligue 2: Les budgets de la saison 2022-23 comparés au classement sportif

La saison de Ligue 2 s’est achevée ce vendredi. Mais tout n’est pas encore totalement réglé.

C’en est fini de la saison 2022-2023 du championnat de France de Ligue 2. Enfin, fini… C’était sans compter sur la bêtise à Bordeaux, de ce supporter entré sur le terrain, pour s’en prendre physiquement à un joueur du Rodez Aveyron Football, alors que les Ruthénois menaient au score, 1-0. Selon toute vraisemblance, les Marines auront match perdu sur tapis vert et Rodez se maintiendra, scellant alors le sort d’Annecy, battu dans le même temps, par le Paris FC.

FCGB – RAF en attente, Laval à l’équilibre entre budget et classement final

Soirée moins chaotique mais agitée sur d’autres pelouse de la seconde division française mais au final, un accessit donné au Havre et au FC Metz ; les Grenats revenant dans l’élite un après l’avoir quitté, en dépit d’un budget prévisionnel au départ moindre que les deux clubs qui l’ont accompagné : le FCGB et l’ASSE. Au comparatif des budgets et du classement sportif final de la Ligue 2, seul Laval et Rodez sont à l’équilibre parfait. Sachant la situation du club aveyronnais, évoquée plus haut.

le Sporting Bastia s’illustre, le DFCO et Nîmes s’enfoncent en National

Sinon, Bastia, 4e à l’arrivée, avec le 15e budget initial est la meilleure réussite sur ce terrain-là. Pau suit avec un différentiel positif de + 7. A l’inverse, le Dijon FCO a échoué dans sa quête au maintien, dans la toute dernière ligne droite, en dépit d’un début de remontada initié par Dupraz. Avec un budget estimé à 19 millions d’euros, c’est un échec pour le club. Ça l’est aussi pour le Nîmes Olympique qui l’accompagne en National, tandis que l’ASSE termine plus en beauté une saison bien mal entamée et amputée de trois points de pénalités, plus trois avec sursis.

Classement final de la Ligue 2 saison 2022-2023 selon les budgets des équipes

Club Budget Classement budget Classement L2 Différence Girondins de Bordeaux 40 M€ 1 3 * – 2 Saint-Etienne 30 M€ 2 8 – 6 Paris FC 23 M€ 3 7 – 4 FC Metz 21 M€ 4 2 + 2