Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les stats d’Opta

Il reste onze journées en Ligue 2, mais les choses se précisent au classement sportif.

Après avoir classé les équipes de Ligue 1 ce lundi, où le PSG devrait être champion, et l’OM à la deuxième place, Opta s’attaque désormais à la Ligue 2. Le site de référence des statistiques a réalisé, cette fois-ci, le classement prédictif de la deuxième division française à l’issue de la saison 2022-2023. Le HAC et Sochaux devraient accéder à l’élite française, tandis que le FCGB serait sur la troisième marche du podium. De son côté, l’ASSE devrait rester dans le ventre mou.

Le HAC sera champion de Ligue 2 selon Opta

Après 27 journées de Ligue 2, le Havre compte 56 points et caracole en tête du championnat, à neuf longueurs de l’actuel deuxième, les Girondins de Bordeaux. D’après Opta, cet écart sera suffisant, puisque le site de statistiques estime que le HAC a 91,7% de chances de finir premier et 98,6%, dans le top 2. Autrement dit, la montée en Ligue 1 ne serait quasiment plus qu’une formalité. Pour rappel, cette saison, seules les deux premières équipes du championnat accèdent à l’élite du football français.

Sochaux dépasse le FCGB et monte en Ligue 1

Si le Havre est plutôt tranquille, on ne peut pas en dire autant des Girondins de Bordeaux, qui ne comptent qu’un seul point d’avance sur le troisième, Sochaux. Or, selon les prévisions d’Opta, les Sochaliens passeront devant les hommes de David Guion, à l’issue de cette saison 2022-2023. Les premiers cités comptent 40,3% de chances d’être les dauphins du HAC, contre 29,4% celles de Marines. L’ASSE, également reléguée la saison dernière, ne devrait quant à elle pas tomber plus bas, en National 1. Dans cette saison si particulière, quatre clubs descendront d’un étage. Treizièmes après 27 journées, à seulement quatre points du premier relégable, les hommes de Laurent Battles resteront dans le ventre mou de la Ligue 2. Les stats leur donnent 14,7% de chances de finir à la douzième place du championnat.

1 – Chances de monter en Ligue 1 selon le modèle prédictif d’Opta : Le Havre – 98.6%

Sochaux – 44.5%

Bordeaux – 32.3%

Metz – 19.6% Marathon. pic.twitter.com/d4ryxZqa4W — OptaJean (@OptaJean) March 14, 2023

Niort, Nîmes, Dijon et Rodez en National 1

Niort, dernier de Ligue 2, sera a priori relégué. Le club niortais a 65,7% de chances d’être la lanterne rouge de la deuxième division française, à l’issue de l’exercice 2022-2023. Selon la simulation, il sera accompagné de Nîmes, Dijon et Rodez. Autrement dit, les quatre derniers du moment le seront aussi au bout du compte.

1. Le Havre = 91,7%

2. Sochaux = 40,3%

3. FCGB = 30,8%

4. Metz = 26,8%

5. Bastia = 16,3%

6. Caen = 16,4%

7. Grenoble = 15,3%

8. Quevilly Rouen = 13,4%

9. Amiens = 13,2%

10. Paris FC = 13,1%

11. EA Guingamp = 14,4%

12. ASSE = 14,7%

13. Annecy = 14,4%

14. Valenciennes = 15,8%

15. Laval = 16,5%

16. Pau = 17%

17. Rodez = 19,4%

18. Dijon = 21,2%

19. Nîmes = 26,7%

20. Niort = 65,7%