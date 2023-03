Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

Le groupe Opta Sports anticipe la fin de la saison en Ligue 1.

Alors que plus de deux tiers des matchs de Ligue 1 se sont disputés cette saison, des tendances commencent à se dégager. A l’approche du sprint final, Opta Sports, le site de référence des statistiques, a établi des prédictions sur ce que sera le classement de la Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2022-2023. D’après la simulation, le PSG finira champion, l’OM a de grandes chances d’être le dauphin et le RC Lens, troisième. De son côté, l’OL ne devrait pas jouer l’Europe et Angers sera relégué.

Le PSG champion, l’OM se qualifie directement pour la Ligue des Champions

Avec sa victoire 2-1 face à Brest, le PSG est le grand vainqueur de ce week-end de Ligue 1. Outre son succès, le club parisien profite aussi du match nul entre l’OM et Strasbourg 2-2, en clôture de cette 27ème journée de championnat. Kylian Mbappé et ses coéquipiers comptent désormais 66 points, soit 10 points de plus que l’OM, deuxième. Ils ont, d’après Opta, 99,6% de remporter le titre. Seuls les Olympiens peuvent encore leur chiper l’Hexagoal. Toutefois, ils n’ont que 0,3% de chance de terminer premiers. En revanche, les hommes d’Igor Tudor devraient conserver leur deuxième place, puisque la probabilité s’élève à 75,6%.

Le RC Lens troisième, l’AS Monaco sur le pied du podium

Derrière Alexis Sanchez et ses coéquipiers, le RC Lens, qui après deux nuls, suit le mouvement et repart de l’avant, avec une victoire 4-0 face à Clermont. Les Sang et Or ont plus de chances de finir troisièmes que deuxièmes. Le premier scénario est à 39,7%, tandis que le second s’élève à 15,1%. Les hommes de Franck Haise devraient donc, à minima, décrocher leur place pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Un tour que connaît bien l’AS Monaco, grand habitué depuis ces dernières saisons. Opta estime que Ben Yedder et ses coéquipiers ont plus de chances de rester quatrièmes, avec 33,7%. Toutefois, comme lors des saisons passées, le club du Rocher pourrait de nouveau surprendre en réalisant un sprint final exceptionnel. Une hypothèse que n’écarte pas le site de statistiques, puisque la probabilité de voir les Monégasques sur la troisième marche du podium est de 30,4%.

2 – Chances de terminer à l’une des 2 premières places de Ligue 1 selon le modèle prédictif d’Opta : 🔵🔴 Paris – 99.9%

🔵⚪️ Marseille – 75.6%

🟡🔴 Lens – 15.1% Moneytime. pic.twitter.com/bT58lzRbjR — OptaJean (@OptaJean) March 13, 2023

Le Stade Rennais devancé par le LOSC, l’OL dans le ventre mou

Si le trio de tête devrait rester le même et ne pas changer de place, ce n’est pas le cas, lorsqu’il s’agit de la course à la Conférence League. Dans laquelle figurent le Stade Rennais et le LOSC. Actuels cinquièmes, les hommes de Bruno Génésio devraient, d’après Opta, se faire doubler par Jonathan David et ses coéquipiers, qui sont pour le moment sixièmes. Par conséquent, il ne devrait pas jouer l’Europe. À part, si l’OL gagne la Coupe de France et finit dans les cinq premiers du championnat. Un scénario assez probable. Dixième de Ligue 1 après 27 journées, l’Olympique Lyonnais vit une saison 2022-2023 très compliquée. À ce rythme, le club rhodanien ne devrait pas parvenir à se qualifier pour une Coupe d’Europe. Le scénario le plus probable étant de finir à la neuvième place du classement, avec 30,1% de chances. Le salut des hommes de Laurent Blanc pourrait passer par la Coupe de France, qui reste le moyen le plus simple, ou le moins compliqué, pour obtenir un billet en Coupe d’Europe.

Angers SCO condamné à la Ligue 2, suivi par Auxerre, Troyes et Ajaccio

S’il y a un bien un club dans le championnat de France qui ne semble plus y croire, c’est le SCO d’Angers. Le club angevin, dernier avec 10 points, devrait conserver cette place, à l’issue du championnat. Même si les Angevins parviennent à ne pas finir à la 20ème place, dans le meilleur des cas, d’après Opta, ils seront toujours relégués. Dans une saison 2022-2023 particulière, avec quatre descentes, ils devraient être accompagnés par Auxerre, Troyes et Ajaccio.

1. PSG = 99,6%

2. OM = 75,2%

3. RC Lens = 39,7%

4. AS Monaco = 33,7%

5. LOSC = 30,6%

6. Stade Rennais = 28,2%

7. OGC Nice = 29,9%

8. Stade de Reims = 32,3%

9. OL = 30,1%

10. Lorient = 35,7%

11. Toulouse FC = 31,4%

12. Clermont = 27,1%

13. FC Nantes = 27%

14. Montpellier = 34,5%

15. Brest = 29,8%

16. Strasbourg = 28,3%

17. AJ Auxerre = 26,4%

18. Troyes = 33,1%

19. Ajaccio = 46,1%

20. Angers SCO = 99,2%