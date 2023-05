ASSE, FCGB, HAC: Ce que les clubs de Ligue 2 ont payé aux agents du football

Près de 15 millions d’euros ont été versés aux agents, en 2022, par les clubs de l’actuelle Ligue 2.

Après les clubs de Ligue 1, place désormais à ceux de la Ligue 2. C’est l’ensemble des commissions versées par les clubs de l’actuelle deuxième division française aux agents de football, lors de la saison 2021-2022, selon le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). À eux seuls, le FCGB, l’ASSE et le HAC représentent plus de la moitié de l’ensemble du montant.

Le FCGB, l’ASSE et le FC Metz, anciens de Ligue 1, dans le trio de tête

Un total exact de 14,508 millions d’euros, sans compter les chiffres d’Annecy et de Laval, qui évoluaient à l’étage inférieur à l’époque et dont les chiffres ne sont pas connus. Cela représente une moyenne de 725 400 euros par club, soit un peu moins que ce qu’a dépensé Amiens SC, qui est l’écurie qui s’approche le plus de cette moyenne. Forcément, ceux qui évoluaient en Ligue 1 lors de la saison 2021-2022 avaient un budget respectif plus important et sont les plus dépensiers en commissions. Il est donc logique de retrouver un trio de tête composé des trois relégués : le FCGB, le FC Metz et l’ASSE.

Le HAC a quasiment triplé ses dépenses en commissions

Sur ces trois clubs, seuls les Messins ont dépensé davantage en honoraires d’agents d’une saison à l’autre, avec 1,610 million d’euros en 2020-2021, contre 2,837 millions d’euros en 2021-2022. Idem pour le Havre, premier de Ligue 2 et qui a toutes les chances de connaître l’élite du football français. Les Havrais ont versé près de trois fois plus de commissions aux représentants des joueurs, passant de 353 000 euros à 956 000 euros.

Les commissions versées aux agents par les club de Ligue 2, en 2021-22

20. Laval = (NC en National 1 en 2022)

19. FC Annecy = (NC en National 1 en 2022)

18. SC Bastia = 64 000 €

17. Quevilly Rouen = 138 000 €

16. Pau FC = 160 000 €

15. Grenoble = 183 000 €

14. Chamois Niortais = 193 000 €

13. Paris FC = 211 000 €

12. Valenciennes FC = 276 000 €

11. Rodez = 308 000 €

10. Nîmes = 392 000 €

9. Dijon = 422 000 €

8. FC Sochaux = 428 000 €

7. EA Guingamp = 556 000 €

6. Amiens SC = 844 000 €

5. Le Havre = 956 000 €

4. SM Caen = 985 000 €

3. ASSE = 1,67 M€ (En Ligue 1 en 2022)

2. FC Metz = 2,837 M€ (En Ligue 1 en 2022)

1. Girondins de Bordeaux = 3,885 M€ (En Ligue 1 en 2022)