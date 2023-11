AS Monaco: APM Monaco nouveau sponsor majeur sur le maillot

APM Monaco est le nouveau sponsor majeur sur les maillots des joueurs de l’AS Monaco. – @ASM

Il était prévu dès l’entame de la saison et la révélation du nouveau maillot, que le soutien de « Visit Monaco » de l’office de tourisme du Rocher associée au Congrès de Monaco ne soit que temporaire. Il a pris fin en ce début de mois de novembre, l‘AS Monaco a trouvé pour le remplacer en tant que commanditaire majeur du club, dès le prochain match de Ligue 1, à disputer dimanche face au Stade Brestois.

APM Monaco nouveau sponsor majeur de l’AS Monaco

C’est un sponsor local qui prend la suite, en l’espèce la marque APM Monaco, spécialiste du marché des bijoux chic fashion. « En tant que marque Monégasque, nous sommes extrêmement fiers de soutenir l’AS Monaco », réagit le PDG du groupe, Philippe Prette. « Cette collaboration me semblait évidente afin de mettre en avant nos origines Monégasque et notre fierté de contribuer à l’image de la principauté. C’est une très belle aventure professionnelle et personnelle. »

« Nous nous réjouissons d’accueillir APM Monaco, symbole de l’élégance monégasque, comme nouveau partenaire principal du club », ajoute le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro. « Cette association entre deux marques partageant le même ancrage local et toutes deux vitrines de la Principauté à l’international nous est apparue comme une évidence. Nous sommes impatients d’entamer cette collaboration qui démontre une nouvelle fois l’attractivité du club et la capacité de l’AS Monaco à répondre à des enjeux de marque différents. »

Une collection commune aux deux marques prévue dans le cahier des charges

Aucun élément sur la durée ou le montant du partenariat n’est connu. Précédemment, il était dit que la collaboration avec Visit Monaco rapportait l’équivalent de 5,4 millions d’euros annuels à l’ASM. L’association des deux marques prévoit notamment la production d’une collection commune aux couleurs de rouge et de blanc, du club princier.