AS Monaco. Messi recrute Eliesse Ben Seghir dans son équipe d’athlètes

Lionel Messi a réunit 10 jeunes talents d’Adidas parmi lesquels le Monégasque Eliesse Ben Seghir.

Eliesse Ben Seghir est déjà dans la cours des grands au sein de l’AS Monaco qui le couve, le voilà désormais associé au plus grand des footballeurs de sa génération : le champion du monde argentin et octuple Ballon d’or, Lionel Messi. Par l’entremise de son partenaire technique Adidas, ce dernier vient de dévoiler une initiative inédite : une équipe de dix jeunes talents qui auront l’honneur de porter sa nouvelle gamme de chaussures.

Cette annonce coïncide avec le lancement des crampons « Triunfo Estelar » (Triomphe Étoilé), un modèle blanc aux touches de violet, noir et jaune fluo, qui rend hommage à l’héritage incomparable de l’ancien footballeur du Paris Saint-Germain. Outre Eliesse Ben Seghir, on trouve parmi les élus, le phénomène barcelonais Lamine Yamal, 16 ans, déjà comparé à Messi et qui porte le numéro 19, jadis porté par la Pulga au Barça.

Messi sélectionne 10 pépites garçons et filles pour porter ses crampons

Deux pépites de Manchester City figurent également dans cette sélection : Joel Ndala, 18 ans, actuellement prêté au PSV Eindhoven, et Cavan Sullivan, 15 ans, le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS. Le projet « Messi+10 » met en lumière des talents issus de différents championnats européens, comme Kenan Yildiz (Juventus), Antonio Nusa et Assan Ouedraogo (RB Leipzig) ou encore Claudio Echeverri (River Plate).

Le football féminin n’est pas en reste avec la présence de Jaedyn Shaw et Vicky Lopez.

Cette initiative, lancée symboliquement le 10 octobre – désormais baptisé « Messi Day » – illustre la volonté du champion argentin de transmettre son héritage à la nouvelle génération, tout en renforçant ses liens avec Adidas, son équipementier depuis 2006.