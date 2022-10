Arsenal: Les salaires des Gunners cette saison 2022-2023

La hiérarchie des salaires a évolué, cette saison chez les Gunners d’Arsenal.

Quid de la réussite finale de Gabriel Jesus, avec les Gunners d’Arsenal ? Car l’attaquant de 25 ans, arrivé à Londres cet été en provenance de Manchester City, est devenu depuis le joueur le mieux payé du collectif que coache Mikel Arteta. Hors, à Arsenal, le rôle n’a pas toujours réussi ces dernières années, à ceux qui l’ont occupé : tour à tour, Mesut Özil, Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang. Jusqu’ici le buteur brésilien digère parfaitement bien son transfert, il a déjà inscrit 5 buts et donné 3 passes décisives, en 9 rencontres disputées

Gabriel Jesus nouveau joueur le mieux payé d’Arsenal

Gabriel Jesus approche un salaire un peu supérieur à 1,3 millions d’euros brut mensuels, moins les bonus additionnels. Il est dans le top 15 des plus hauts salaires de la Premier League anglaise, cette saison 2022-2023. Et il devance, dans le vestiaire de son club, le milieu récupérateur, Thomas Partey (11,94 M€ cette saison) et le défenseur, Ben White, à 7,2 millions d’euros brut et un contrat signé jusqu’en 2026.

La cinqième masse salariale la plus épaisse de la Premier League

Du côté du seul joueurs français de l’effectif, cette saison, William Saliba discute prolongation, pour élever son contrat présentement estimé à 3,72 M€ annuels. A 268 millions d’euros en 2021, Arsenal présentait la cinquième masse salariale la plus épaisse de la Premier League anglaise, après et dans cet ordre, Manchester City, Chelsea et Manchester United. Les salaires exprimés en page suivante de ce dossier sont des estimations brutes annuelles de chaque joueur, indépendamment des bonus associés aux contrats, qu’ils soient individuels, collectifs, à la signature, d’image…

Les salaires des joueurs d’Arsenal cette saison 2022-2023

Joueur Salaire Echéance du contrat Aaron Ramsdale 3,66 M€ 2025 Ben White 7,2 M€ 2026 William Saliba 3,72 M€ 2024 Gabriel Magalhães 3 M€ 2025 Rob Holding 3,72 M€ 2024