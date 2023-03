Angers SCO: Après de lourdes pertes, le SCO a renoué avec les bénéfices en 2022

Ça s’arrange financièrement pour Angers SCO et ses supporters

Si sportivement, c’est plus compliqué, au moins l’Angers SCO s’est-il remis la tête à l’endroit au niveau des finances. Car après un exercice 2021 lourdement déficitaire de presque 20 millions d’euros net, le club du Maine-et-Loire a renoué avec les bénéfices au bilan de la saison dernière, ainsi que nous l’avons appris à Sportune.

Un peu plus de 8 M€ de bénéfices en 2022 pour Angers SCO

Le détail du chiffre d’affaire ventilé (droits de la télé, recettes commerciales, billetterie, abonnements, merchandising et autres produits), ne nous est pas connu, mais le solde final est positif après impôts de 8,74 millions d’euros, au 30 juin 2022. Cela étant notamment le fait des deniers reçus des départs dans le collectif angevin, de Rayan Aït-Nouri et Billal Brahimi, respectivement à Wolverhampton en Angleterre, et à l’OGC Nice, en Ligue 1.

Pour compenser les lourdes pertes de la période Covid

Ces 8 740 368,46 très précisément de bénéfice net sont un significatif redressement, après les pertes conséquentes de la saison 2021, au plus fort de la Covid et de ses effets sur le sport français. Et alors que le SCO avait plus tôt passé l’orage, au bout de l’exercice 2019-2020 pourtant arrêté prématurément, en tirant un profit de plus de 7 millions d’euros.